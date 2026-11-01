У Румунії піднімали винищувачі через дрони, які незаконно залетіли на їх територію
Про падіння будь-яких літаль...
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Увечері в суботу, 31 жовтня, Румунія зафіксувала два безпілотники, які без дозволу залетіли в повітряний простір країни. Для моніторингу ситуації та реагування на порушення в небо підняли чотири винищувачі F-16 і вертоліт IAR-330 SOCAT.
Через інцидент попередження про небезпеку отримали жителі шести повітів. Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.
Коли в Румунії зафіксували два безпілотники
Увечері 31 жовтня системи радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії виявили два безпілотні літальні апарати, які без дозволу увійшли в повітряний простір країни.
Для моніторингу та управління ситуацією румунська сторона підняла в повітря чотири винищувачі F-16, а також вертоліт IAR-330 SOCAT.
У яких повітах оголосили попередження про небезпеку
Через порушення повітряного простору оповіщення про небезпеку отримали шість повітів Румунії:
- Ясси;
- Нямц;
- Васлуй;
- Ботошані;
- Бакеу;
- Сучава.
Що сталося з безпілотниками
За інформацією оборонного відомства, один із двох безпілотників покинув повітряний простір Румунії. Другий востаннє спостерігали в районі між повітами Васлуй та Бакеу.
Про падіння будь-яких літальних апаратів не повідомлялося.
Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні румунська розвідка заявила провикриття диверсійної мережі, яку координувала Росія. За даними відомства, це угруповання несе відповідальність за пожежу, яка сталася у вересні на промисловому об’єкті в центральній Румунії поблизу державного підприємства з виробництва зброї.
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