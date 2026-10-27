У Празі горів будинок власника концерну STV, який виробляє снаряди для України: що відомо

Пожежа спалахнула біля входу до приватного будинку в празькому районі Кунратице незадовго до півночі. Збитки оцінили у 200 тисяч чеських крон, а обставини та причини займання розслідують правоохоронці.

Про це повідомляє видання Novinky. Будинок належить мільярдеру Мартіну Дрді – власнику збройового концерну STV, який виробляє боєприпаси та військову техніку.

Сусіди помітили вогонь біля входу до будинку приблизно за пів години до опівночі. На місце прибула пожежна бригада, яка загасила займання на площі один квадратний метр, використавши струмінь води під високим тиском.

Вогонь пошкодив також утеплювач і каркас будинку. Пожежникам довелося демонтувати конструкції в місці займання та перевірити їх за допомогою тепловізора. Після цього на місце прибули поліцейські.

Речник поліції Річард Грдіна повідомив, що криміналісти спільно зі слідчими пожежної служби встановлюють обставини та причини пожежі.

Наразі правоохоронці розглядають кілька версій події: технічну несправність, недбалість або умисний підпал. Жодну з них поки не виключено.

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