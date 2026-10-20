У Португалії поліція заарештувала 55 осіб під час демонстрації в Лісабоні і розібрала намети: подробиці

Вранці 20 жовтня поліція провела операцію на площах у Лісабоні та Порту, де після початку протестів проти житлової кризи залишалися намети. У столиці Португалії під час демонтажу табору затримали 55 осіб, які чинили опір правоохоронцям.

Про це повідомляє португальський мовник RTP. За даними поліції громадської безпеки (PSP), операція розпочалася о 5:45 ранку. Правоохоронці пояснили свої дії необхідністю відновити законність у громадських місцях.

Причини операції

Поліція заявила, що заходи стали відповіддю на тривалі демонстрації, пошкодження громадських будівель і встановлення наметів без відповідних дозволів. Перед початком демонтажу в Лісабоні правоохоронці попередили учасників акції про необхідність звільнити територію.

Коли поліція прибула на місце, протестувальники чинили опір і утворили живий ланцюг. Унаслідок цього в столиці затримали 55 осіб за непокору. Муніципальна поліція також вилучила у демонстрантів 228 кемпінгових наметів.

За інформацією PSP, під час операції двоє людей зазнали легких травм. Одному з них медики надали допомогу на місці, іншого доправили до лікарні.

Ситуація в Порту

У Порту поліцейські також прибули на місце протесту та зажадали від учасників залишити територію. Спочатку демонстранти чинили опір, однак зрештою виконали вимоги правоохоронців. Затримань у цьому місті не було.

Операцію провели на площі Праса-Д. Педру IV у Лісабоні та площі Праса-Д. Жуан I у Порту. Поліція заявила, що дії в обох містах були скоординованими.

Учасники акцій у Португалії вимагають зробити оренду житла доступнішою, збільшити кількість соціального житла та вжити невідкладних заходів для подолання житлової кризи. Протести в країні тривають другий тиждень.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 17 жовтня у Франції відбулися масові протести через подорожчання життя, зростання цін на пальне та проблеми в державних службах. У кількох містах сталися сутички з поліцією, пограбування крамниць і підпали громадських будівель.