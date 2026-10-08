У Польщі знову стався напад у школі: загинула жінка, є поранені

У Польщі знову стався напад...

8 жовтня вранці у Мазовецькому воєводстві Польщі в початковій школі 15-річний хлопець вчинив напад на трьох людей – директора, вчительку і двірницю. Внаслідок нападу 37-річна прибиральниця загинула, ще двоє людей отримали поранення.

Зловмисника затримали та заарештували. Про це повідомило видання Polsatnews.

Що відомо

Напад стався в початковій школі імені Яна Павла II в Лещидолі-Новінах, поблизу Вишкова. Зловмисником виявився 15-річний хлопець, колишній учень цього закладу.

Внаслідок нападу троє людей отримали поранення – директор школи, вчителька та прибиральниця. Від отриманих травм 37-річна двірниця загинула – незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.

Спочатку повідомлялося, що вона перебуває в критичному стані, проте згодом зазначили, що жінка померла.

"Незважаючи на реанімаційні зусилля, життя 37-річної працівниці школи врятувати не вдалося", – повідомили в поліції.

Директор школи отримав поверхневі поранення, повідомляється, що він зміг знешкодити нападника. Третю постраждалу – вчительку – доправили до лікарні.

Речниця поліції Мазовецького воєводства заступниця інспектора Катажина Кухарська повідомила, що до навчального закладу зайшов колишній учень і поранив трьох людей, зокрема директора школи та працівницю, яка виконувала обов’язки сторожа.

Зловмисника затримала поліція.

На місці, окрім поліції, перебувала також пожежна бригада.