У Польщі заявили про передачу Україні літаків, які "вичерпали ресурс"

Ті винищувачі МіГ-29, що Польща зараз передає Україні, вже вичерпали свій ресурс і тому не можуть використовуватися у польській армії. Натомість польські повітряні сили отримає безпілотні системи MQ-9B SkyGuardian.

Про це 30 жовтня розповів міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він говорив про старі винищувачі і нові дрони на 12-й базі БПЛА в Мірославці, куди в січні наступного року й доставлять перші SkyGuardian.

Два старих винищувача

За словами польського міністра, ці два МіГ-29 виводяться з експлуатації, їхній ресурс закінчився, і тому вони вже були непридатними для польського війська.

"Я бачу це голосіння і різну російську пропаганду, яку тиражують окремі політичні середовища. Не оплакуйте техніку, яка або потрапить до армії, що захищається від загарбника, або могла би піти на брухт. Якщо є такий вибір, то, мабуть, вибір очевидний", – зазначив Косіняк-Камиш.

Він додав, що Україна має найбільший "серед держав, які стоять на боці добра" досвід використання безпілотників, і Польща повинна скористатися цим досвідом.

Про що мова

Ресурс одного з літаків, який Польща передасть Україні, добіг кінця, і строк його експлуатаційної готовності сплив, тоді як другий досі перебуває в льотному стані. Так стверджували раніше у польському оборонному відомстві.

Обговорення передачі цих винищувачів тривало довгий час – з весни поточного року. Йшлося про десятки літаків, за які Варшава розраховувала отримати від Києва технології безпілотних літальних апаратів як зустрічний крок.

Так чи так, проте польські винищувачі МіГ-29 так і не були передані Україні, хоча раніше Варшава заявляла про готовність зробити це.