У Польщі у штаб військовій поліції надіслали загадкову посилку: після її відкриття постраждали троє людей

У Польщі 30 вересня в штабі військової поліції в Нова-Дембе стався небезпечний інцидент. Невідомий надіслав таємничу посилку, після розкриття якої три людини постраждали.

Співробітники відомства, які контактували з невідомою речовиною, були госпіталізовані. Про це повідомляє RMF24.

Подробиці інциденту

До відділення військової поліції в Новій Дебі надійшла посилка в конверті з Німеччини. Відкривши її, з’ясувалося, що всередині знаходиться листівка. За попередньою інформацією, жодного явного вмісту з конверта не висипалося.

Проте після розкриття посилки двом поліцейським та одній цивільній особі, які перебували в кімнаті, стало зле. У них з’явилися подразнення шкіри на обличчі та руках. Також було ізольовано чотирьох поліцейських, у яких не було симптомів.

Превентивна евакуація

Після розкриття посилки з сусідньої будівлі було евакуйовано 133 особи. На місці працювали групи хімічної допомоги. Про інцидент у Нова-Дембе було повідомлено Агентство внутрішньої безпеки та Службу військової контррозвідки.

Як повідомило Міністерство національної оборони, експертиза вантажу, відправленого до одного з військових підрозділів Підкарпатського воєводства, виключила наявність хімічних, біологічних та радіологічних агентів.

Також пізніше з’явилася інформація, що троє постраждалих були виписані з лікарні після обстеження. Аналізи не виявили ознак отруєння. Розслідування у цій справі веде окружна прокуратура міста Жешув.

Німецький слід та гібридна війна

За інформацією польського видання Tygodnik Nadwiślański, посилка була відправлена ​​з Німеччини. На листівці всередині було написано "Привіт із Гамбурга". Військова поліція обмежилася короткою заявою з цього приводу, опублікованою після того, як про це стало відомо медіа.

Справою про посилку, окрім прокуратури та Військової жандармерії, займаються також Служба військової контррозвідки та Агентство внутрішньої безпеки. За інформацією польських медіа, картина того, що відбувається, вимальовується з подробиць, що випливають, практично виключає дурний жарт. Це в свою чергу означає, що в Новій Дембі міг відбутися акт саботажу, який є елементом гібридної війни проти Польщі та НАТО.

Нагадаємо, Польща не має наміру бойкотувати саміт G20 через рішення президента США Дональда Трампа запросити на нього російського диктатора. Віце-прем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Варшава братиме участь у зустрічі глав МЗС G20 в Атланті незалежно від того, чи прибудуть туди представники Росії.

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