У Польщі почалися масові затримання після нападів у школах: поліція зробила заяву

У Польщі в межах загальнонаціональних заходів із забезпечення безпеки дітей, молоді та працівників освітніх закладів затримали 76 осіб. Поліція також повідомила про перевірку близько 50 тисяч закладів по всій країні.

Про це повідомила польська поліція у соцмережі X. Станом на 06:00 було зареєстровано 231 інцидент, за яким проводять перевірки та процесуальні дії.

Заходи відбуваються на території всієї Польщі. Правоохоронці перевіряють повідомлення про можливі протиправні дії та встановлюють обставини зареєстрованих інцидентів.

Допис поліції Польщі. Джерело: Х.

Робота не обмежується розслідуванням уже зафіксованих випадків. Правоохоронці цілодобово стежать за активністю в інтернеті та реагують на кожне повідомлення, яке може свідчити про загрозу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 8 жовтня вранці у Мазовецькому воєводстві Польщі в початковій школі 15-річний хлопець вчинив напад на трьох людей – директора, вчительку і двірницю. Внаслідок нападу 37-річна прибиральниця загинула, ще двоє людей отримали поранення.

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