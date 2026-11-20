У Польщі під час атаки РФ на Україну чули вибух: припускають, що могла впасти ракета. Відео

У Польщі під час атаки РФ на...

Під час масованої повітряної атаки на Україну одна з російських ракет залетіла у Польщу. Вона могла вибухнути за 45 км від кордону – поблизу міста Хмілек, момент вибуху зафіксували камери спостереження.

На місце ймовірного падіння ракети вирушили військові та екстренні служби. Про це повідомляє польське видання Fakt.

Що відомо про вибух у Польщі

За даними Люблінського відділу безпеки та кризового управління, щонайменше один засіб ураження впав неподалік від міста Хмілек Люблінського воєводства – у селі Ліповець у гміні Ксенжполь.

Повідомлення про вибух у вказаному районі від місцевих жителів польські військові отримали близько 06:30 ранку

"Це наслідки масованого нападу російського агресора на оборону України", – пише Fakt.

На місце вирушили усі служби. Територію поблизу можливого місця падіння російської ракети оточили.

Момент вибуху зафіксували камери спостереження.

Тим часом речник Оперативного командування видів Збройних сил Польщі (DORSZ) повідомив про два можливі порушення польського простору.

"Депутат парламенту Марцін Босацький передав повідомлення з України про можливий другий об'єкт у районі Гребенного", – додали у Fakt.

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