У Польщі оприлюднили звіт експертів про катастрофу під Смоленськом: які причини назвали

У Польщі оприлюднили висновки міжнародної групи експертів щодо причин авіакатастрофи під Смоленськом, у якій 10 квітня 2010 року загинули 96 людей, зокрема президент Польщі Лех Качинський із дружиною. Фахівці дійшли висновку, що трагедію спричинила низка подій під час заходу літака на посадку, зокрема нестабільне зниження, неправильна оцінка висоти та запізніле рішення припинити посадку. Серед чинників, які сприяли трагедії, названо дії російських авіадиспетчерів.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на висновки міжнародної групи експертів, які 27 листопада представила Національна прокуратура Польщі. У звіті також зазначено, що катастрофа не була наслідком вибуху чи технічної несправності літака.

Як встановлювали причини катастрофи

Висновки представив речник Національної прокуратури Польщі прокурор Пшемислав Новак. Йдеться про комплексну експертизу міжнародної міждисциплінарної групи, до якої увійшли понад 20 фахівців.

Групу створили ще у 2019 році, за попереднього уряду партії "Право і справедливість" (PiS). Робота над експертним висновком тривала п'ять років: основний документ підготували у серпні 2024 року.

Після перекладу польські прокурори визнали його неповним і недостатньо зрозумілим та направили експертам 66 запитань. У травні 2026 року фахівці надали додатковий висновок. Після його аналізу прокуратура визнала, що весь комплекс експертних матеріалів є повним і зрозумілим.

Водночас Новак наголосив, що представлені результати – це висновки й оцінки експертів, а не остаточна позиція прокуратури. Їх врахують під час подальшого розслідування.

Які причини катастрофи назвали експерти

За висновками міжнародної групи, безпосередньою причиною катастрофи став ланцюг подій під час кінцевого заходу на посадку літака Ту-154М в аеропорту Смоленськ-Північний.

Експерти виділили чотири основні обставини:

нестабільний захід на посадку;

неправильна оцінка екіпажем фактичної висоти літака;

продовження зниження нижче мінімально допустимої висоти, попри відсутність умов для безпечної посадки;

надто пізнє рішення припинити посадку та піти на друге коло.

Під час заходу на посадку літак знижувався надто швидко, а на аеродромі стояв густий туман. Екіпаж не мав візуального контакту зі злітно-посадковою смугою, однак продовжував зниження.

У фінальній фазі польоту система TAWS, яка попереджає про небезпечне наближення до землі, неодноразово подавала сигнали про загрозу зіткнення.

За даними експертів, о 10:40:51 за місцевим часом у Смоленську – приблизно за 15 секунд до зіткнення із землею – командир екіпажу ухвалив рішення перервати захід на посадку та піти на друге коло. Однак ознаки початку виконання цього маневру з'явилися лише за кілька секунд.

Приблизно о 10:41 літак на швидкості близько 270 км/год лівим крилом зачепив березу. Зовнішня частина крила відокремилася, після чого літак різко нахилився вліво й почав обертатися навколо поздовжньої осі. Згодом він зіткнувся з іншими перешкодами, а за кілька секунд у перевернутому положенні впав на землю перед злітно-посадковою смугою.

Що встановили щодо висотоміра

Окремо експерти дослідили зміну налаштувань барометричного висотоміра на борту літака. За словами речника прокуратури, після цієї зміни екіпаж утратив правильне уявлення про фактичну висоту повітряного судна.

Зміна налаштувань відбулася приблизно за 54 секунди до катастрофи – майже через три секунди після першого попереджувального сигналу системи TAWS.

Одна з гіпотез експертів полягає в тому, що зміну показників могли здійснити, аби система TAWS певний час не видавала попередження "Terrain Ahead" – сигнал про небезпечне наближення до землі. Водночас причини зміни налаштувань залишаються невідомими.

Новак зазначив, що особу людини, яка змінила показники висотоміра, поки що не встановили офіційно, хоча, за його словами, є дуже висока ймовірність того, хто це зробив.

Які чинники сприяли трагедії

Окрім безпосередньої послідовності подій, експерти визначили чотири чинники, які могли сприяти катастрофі. Вони не ранжували їх за ступенем впливу.

Серед них:

Дії російських авіадиспетчерів у Смоленську. Їхню роботу включили до переліку обставин, які сприяли трагедії.

Функціонування 36-го спеціального авіаційно-транспортного полку, відповідального за організацію польоту.

Вибір аеродрому Смоленськ-Північний для посадки.

Недотримання правил стерильної кабіни пілотів та неналежна взаємодія екіпажу.

Окрему увагу експерти приділили присутності сторонніх людей у кабіні пілотів. Аналіз записів бортового самописця показав, що туди заходили пасажири, які не належали до екіпажу, та розмовляли з пілотами.

Фахівці встановили особу одного з пасажирів, який тричі заходив до кабіни. Його голос востаннє зафіксували приблизно о 10:30 – за 11 хвилин до катастрофи. На записах також є голоси інших людей, яких не вдалося однозначно ідентифікувати.

За оцінкою експертів, розмови, не пов'язані з керуванням літаком, відволікали увагу членів екіпажу та могли сприяти катастрофі.

Водночас фахівці не знайшли доказів того, що в кабіні перебували президент Польщі Лех Качинський або тодішній командувач Повітряних сил Польщі генерал Анджей Бласік.

Експерти не виявили ознак вибуху

За результатами комплексного дослідження фахівці відкинули версії про технічну несправність літака або вибух як причину катастрофи.

Експерти аналізували підготовку та організацію польоту, кваліфікацію й дії екіпажу, технічний стан Ту-154М, записи бортових самописців, погодні умови, стан аеродрому, роботу російських диспетчерів, а також пошкодження конструкції літака та результати фізико-хімічних досліджень.

За висновком фахівців, характер подій відповідає механізму авіаційної катастрофи типу CFIT (Controlled Flight Into Terrain) – неконтрольованого зіткнення із землею технічно справного літака, який перебуває під керуванням екіпажу.

Унаслідок катастрофи 10 квітня 2010 року загинули всі 96 людей, які перебували на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський із дружиною Марією, члени польської делегації та екіпаж.

Речник Національної прокуратури Польщі окремо наголосив: наразі ніщо не вказує на те, що причиною трагедії були замах або диверсія.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше польський суд заочно заарештував російського диспетчера у справі смоленської авіакатастрофи. Йдеться про Віктора Р., який чергував 10 квітня 2010 року в аеропорту Смоленська в РФ. Він разом із двома іншими інспекторами підозрюються в умисному вбивстві в авіаційній катастрофі, внаслідок якої загинуло 96 людей.