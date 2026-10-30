У Польщі масові протести: опозиція заявила про переворот, Навроцький терміново повертається з-за кордону

У Варшаві 30 жовтня розгорівся конфлікт навколо Конституційного трибуналу, до якого залучилися поліція, представники влади та опозиції. Після рішення про відсторонення голови установи Богдана Свенчковського біля будівлі почали збиратися політики та прихильники опозиції. Президент Польщі Кароль Навроцький перервав поїздку до Сенегалу та оголосив про термінове повернення до країни.

Хроніку подій 30 жовтня публікує OBOZ.UA.

Польські журналісти повідомляють про прибуття політиків до будівлі трибуналу, дії правоохоронців, заяви представників різних політичних сил та рішення щодо керівництва судової установи.

Поліція прибула до трибуналу

Близько 18:00 з'явилася інформація про дії поліції біля Конституційного трибуналу у Варшаві. Правоохоронці пояснили, що прибули після звернення судді Анни Корвін-Пйотровської, яка повідомила про можливу загрозу життю та здоров'ю суддів і працівників установи, а також ризик порушення громадського порядку.

У поліції заявили, що перед будівлею сталися інциденти, зокрема невідомі кидали небезпечні предмети у правоохоронців. Метою дій назвали забезпечення безпеки людей та відновлення громадського порядку.

Правоохоронці прибули після звернення судді. Джерело: rmf24.pl

Правоохоронці окремо наголосили, що не входили до приміщення Конституційного трибуналу та не проводили дій щодо його охорони. Їхня присутність стосувалася прилеглої території.

Зміна керівництва

Приблизно о 18:00 на сайті Конституційного трибуналу з'явилася інформація про тимчасове відсторонення його голови Богдана Свенчковського та віцепрезидента Бартоша Соханського від виконання службових обов'язків.

Розпорядження видала суддя Анна Корвін-Пйотровська, яка має найбільший суддівський стаж. Її рішення передбачає перерву у виконанні обов'язків обох посадовців строком до одного місяця.

Правоохоронці прибули після звернення судді. Джерело: rmf24.pl

Серед причин назвали перешкоджання скликанню загальних зборів суддів, недопуск до роботи суддів, обраних нинішнім парламентом, а також порушення під час формування складів, які розглядають справи.

У повідомленнях щодо відсторонення Свенчковського та Соханського послалися на статтю 130 Закону про устрій загальних судів Польщі. Вона передбачає можливість тимчасового відсторонення судді від виконання службових обов'язків за певних обставин.

Відповідно до цієї норми, перерва може тривати до ухвалення рішення дисциплінарним судом, але не довше одного місяця.

Навроцький повертається

19:09. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що перериває поїздку до Сенегалу через ситуацію навколо Конституційного трибуналу.

"У такий момент президент має бути в Польщі. Перериваю політ до Сенегалу. Повертаюся", – написав він у соціальній мережі X.

Кароль Навроцький повідомив,... Джерело: x.com/NawrockiKn Розгорнути

Після повернення до країни Навроцький має зустрітися з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським. Про це повідомив керівник президентського кабінету Павел Шефернакер.

Заява Качинського

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський прибув до будівлі Конституційного трибуналу. Він назвав події нападом на установу та звернувся до президента Кароля Навроцького із закликом використати всі свої повноваження, щоб зупинити ситуацію.

Качинський заявив, що дії навколо трибуналу потрібно припинити. Біля будівлі також почали збиратися інші представники опозиції.

Сенаторка від "Громадянської коаліції" та колишня віцемаршалок Сенату Габріела Моравська-Станецька прокоментувала ситуацію навколо Богдана Свенчковського.

Вона заявила, що Польщі потрібен Конституційний трибунал, який повноцінно працює, а не перебуває під одноосібним контролем його голови.

Причини відсторонення

19:29. Суддя Конституційного трибуналу Славомір Патира оприлюднив перелік причин, через які ухвалили рішення щодо Свенчковського та Соханського.

Серед них – перешкоджання скликанню загальних зборів суддів для затвердження проєкту бюджету трибуналу на 2027 рік, призначення складів суду всупереч законодавству та недопуск до роботи суддів, обраних парламентом у 2026 році.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро звинуватив уряд у замаху на конституційний порядок. Він заявив про незаконне використання поліції для встановлення контролю над Конституційним трибуналом та закликав громадян до рішучого спротиву діям влади.

Склад суддів

19:33. Польські журналісти повідомили, що більшість суддів Конституційного трибуналу нині становлять особи, обрані парламентом чинного скликання.

Частина з них склала присягу в присутності маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого, але без участі президента Кароля Навроцького. Через це Богдан Свенчковський не допускав їх до виконання обов'язків.

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прямує до Конституційного трибуналу через дії правоохоронців навколо установи.

У дописі в X він заявив, що не погоджується із силовими методами, які, за його словами, використовує уряд Дональда Туска. Моравецький також повідомив, що біля будівлі вже перебувають депутати, до яких приєднуються інші парламентарі.

Заява Туска

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію навколо Конституційного трибуналу. Він заявив, що відновлення верховенства права є обов'язком його уряду.

"Після років беззаконня з боку партії "Право і справедливість" це складний, іноді болісний процес, який потребує рішучих дій. Іншого шляху немає", – написав Туск у соціальній мережі X.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Джерело: x.com/donaldtusk

Заява судді

19:45. Суддя Конституційного трибуналу Бартош Соханський заявив, що не розуміє підстав для втручання в роботу установи. Він повідомив, що отримав телефонний дзвінок від Анни Корвін-Пйотровської, яка сказала, що перебирає керівництво трибуналом.

Соханський також назвав ситуацію спробою державного перевороту та заявив, що не знає законодавчих норм, які дозволяли б у такий спосіб втручатися в незалежність суду та суддів.

Віцемаршалок Сейму Марцін Хорала також розкритикував дії уряду. У соціальній мережі X він заявив, що силова атака на Конституційний трибунал не має нічого спільного з верховенством права, а влада обрала шлях хаосу та беззаконня.

Позиція поліції

19:52. Столична поліція повторно заявила, що не проводить жодних операцій усередині Конституційного трибуналу.

Правоохоронці прибули після звернення судді. Джерело: rmf24.pl

Правоохоронці пояснили, що суддя звернулася до них із проханням забезпечити безпеку на прилеглій території. У повідомленні наголосили, що дії поліції обмежуються зовнішньою територією установи та загальнодоступною алеєю Шуха.

Польські журналісти повідомили, що підставою для тимчасового відсторонення Свенчковського та Соханського стала стаття 130 Закону про устрій загальних судів.

Згідно з цією нормою, якщо характер дій судді загрожує авторитету суду або інтересам правосуддя, уповноважений орган може тимчасово припинити виконання ним службових обов'язків на строк до одного місяця.

Водночас юристи продовжують дискутувати щодо можливості застосування цієї норми до суддів Конституційного трибуналу.

Маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська також висловилася щодо конфлікту. Вона заявила про необхідність незалежного Конституційного трибуналу в інтересах польського суспільства.

Нове засідання

20:01. За інформацією видання Onet, загальні збори суддів Конституційного трибуналу планують скликати на 3 листопада.

Під час засідання судді мають розглянути питання затвердження бюджету установи. Анна Корвін-Пйотровська підтвердила цю інформацію в ефірі TVP Info та заявила, що всіх суддів повідомлять про засідання.

Анна Корвін-Пйотровська підтвердила, що саме вона видала розпорядження про тимчасове відсторонення Богдана Свенчковського та Бартоша Соханського.

В ефірі TVP Info вона пояснила, що рішення ухвалили через неможливість забезпечити належне керівництво трибуналом за попередньої системи управління.

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський підтримав зміни в керівництві Конституційного трибуналу.

Він заявив, що установа повертається під контроль суспільства, а Конституцію Польщі необхідно поважати. Також політик написав, що настав час припинити порушення законодавства.

Оцінка юриста

Професор конституційного права Марцін Матчак розкритикував дії навколо Конституційного трибуналу. На його думку, події можуть негативно вплинути на роботу установи та стан верховенства права в Польщі протягом наступних десятиліть.

Він також поставив під сумнів правові підстави для усунення голови трибуналу адміністративним розпорядженням.

Речник з питань дисциплінарної відповідальності партії "Право і справедливість" Кароль Карський в ефірі TVN24 назвав події державним переворотом.

Він заявив, що не очікував побачити у своїй країні ситуацію, коли виконавча влада за допомогою поліції перебирає контроль над найвищим органом судової системи.

Свенчковського не пустили

20:25. Богдан Свенчковський прибув до будівлі Конституційного трибуналу та спробував потрапити всередину. Однак, за інформацією Onet, після розмови з поліцією йому не вдалося пройти до приміщення.

Лідер польської партії "Конфедерація" та віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак також вирушив до Конституційного трибуналу.

За інформацією пресслужби політичної сили, його прибуття очікували приблизно о 21:00.

Реакція Дуди

Колишній президент Польщі Анджей Дуда різко розкритикував дії уряду Дональда Туска.

У соціальній мережі X він назвав представників влади "бандитською голотою" та звинуватив їх у нападі на конституційний орган держави.

Заява Вуйціка

20:41. Колишній заступник міністра юстиції, депутат партії "Право і справедливість" Міхал Вуйцік заявив в ефірі Polsat News, що Дональд Туск нестиме кримінальну відповідальність за події навколо Конституційного трибуналу.

Він назвав ситуацію нападом на державну установу.

Біля будівлі Конституційного трибуналу тривала акція протесту. Серед присутніх були Ярослав Качинський, Матеуш Моравецький, колишня голова трибуналу Юлія Пшилембська та Богдан Свенчковський.

Учасники зібралися, щоб дочекатися повернення президента Кароля Навроцького.

Зустріч президента

Керівник президентського кабінету Павел Шефернакер повідомив, що після повернення до Польщі Кароль Навроцький зустрінеться з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським.

20:47. Біля будівлі Конституційного трибуналу тривали спроби прорвати огорожу. Раніше невідомі пошкодили захисний механізм на хвіртці.

Протистояння триває

Польське видання Rzeczpospolita повідомило про продовження спроб проникнути за огорожу Конституційного трибуналу. Поліція залишалася на місці та стежила за ситуацією.

На тлі подій опозиція продовжувала звинувачувати уряд у державному перевороті, тоді як представники владної коаліції наполягали на законності своїх дій.

Опитування поляків

Окремо Rzeczpospolita нагадала результати опитування, проведеного інститутом IBRiS 16–17 жовтня.

Згідно з його результатами, 32,7% поляків вважають, що в конфлікті навколо Конституційного трибуналу не мають рації ані президент Кароль Навроцький, ані прем'єр-міністр Дональд Туск. Це найбільша група респондентів серед опитаних.

Посол Польщі в Китаї подав у відставку

Посол Польщі в Китаї Якуб Кумох оголосив про відставку на тлі подій навколо Конституційного трибуналу. Про своє рішення дипломат повідомив у дописі на платформі X.

"У зв’язку з подіями в країні я вирішив, що більше не можу виконувати обов’язки посла Республіки Польща. Сьогодні я подав у відставку та прохання про відкликання", – написав Кумох.

На його заяву відреагував керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач. Він пов’язав рішення дипломата з діями уряду Дональда Туска та силовим втручанням у роботу Конституційного трибуналу.

Пшидач назвав відставку проявом мужності й відповідальності за польську демократію та міжнародний імідж країни. Також він нагадав, що Кумох є досвідченим дипломатом, який раніше обіймав посади посла Польщі у Швейцарії та Туреччині, а також керівника Бюро міжнародної політики при президенті.

Раніше OBOZ.UA писав про таке: Навроцький хоче стати польським Трампом, або Як праві готують захоплення всієї влади в Польщі.