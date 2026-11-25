У Південній Африці засудили громадянина Зімбабве, який завербувався воювати на боці Росії проти України

24-річного громадянина Зімбабве Тафадзву Сітоле засудили в Південній Африці за спробу приєднатися до російської армії для участі у війні проти України. Чоловік визнав провину в порушенні закону, який забороняє громадянам країни воювати або допомагати іноземним військовим формуванням. Суд призначив йому п'ять років умовного покарання та зобов'язав повернутися до Зімбабве.

Про це повідомляє Bloomberg. Вирок ухвалив магістратський суд Кемптон-Парку у вівторок, 24 листопада. Сітоле затримали 8 листопада в головному аеропорту Йоганнесбурга, коли він прямував до Росії. Оскільки чоловік перебував на території Південної Африки, його справа підпала під місцеву юрисдикцію.

Вербування африканців

Сітоле навчався на третьому курсі Африканського університету в Зімбабве. За матеріалами обвинувачення, він самостійно подав онлайн-заявку на вступ до російської армії. Після цього з ним зв'язалася вербувальниця, яка назвалася Альбіною та організувала поїздку.

У судовій угоді зазначено, що чоловік погодився служити у збройних силах Російської Федерації за грошову винагороду.

Південна Африка намагається зупинити використання своєї території для вербування іноземців на війну. Влада вже попереджала громадян країни про небезпеку таких пропозицій, затримала ймовірного вербувальника та посилює заходи проти використання Йоганнесбурга як транзитного пункту для поїздок до Росії.

Зростання кількості найманців

За даними української розвідки, кількість громадян Зімбабве, завербованих до російської армії, різко зросла. За перші дев'ять місяців поточного року їх нарахували 530, тоді як за весь попередній рік – лише 30.

Директорка департаменту Африки та регіональних африканських організацій Міністерства закордонних справ України Любов Абравітова назвала протидію вербуванню спільним інтересом України та африканських держав.

Вона привітала кроки Кенії, Південної Африки, Гани та інших країн, які затримують вербувальників і запроваджують покарання за найманство. За її словами, йдеться насамперед про захист життя молодих африканців і суверенітету держав континенту.

Сітоле був одним із дев'яти громадян Зімбабве, яких затримали в Йоганнесбурзі під час підготовки до поїздки в Росію. Інші затримані продовжують переговори щодо угод зі слідством або намагаються домогтися звільнення під заставу.

Втрати іноземців

Росія активно шукає іноземців для поповнення особового складу своєї армії, яка зазнає значних втрат у війні проти України.

За даними Bloomberg, щонайменше 460 громадян африканських країн загинули, воюючи на боці Росії. Серед них – 21 громадянин Зімбабве.

Видання посилається на конфіденційні дані Росстату, отримані з понад 11 мільйонів записів про смерть. Вони містять інформацію про місце народження, громадянство та місце смерті людей.

Ці матеріали отримали білоруська опозиційна група Cyber Partisans та українське хакерське угруповання Silent Crow. Згодом дані передали Bloomberg та кільком іншим медіа.

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