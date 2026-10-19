У Парижі та інших великих містах Франції запровадили комендантські години: що відомо про поточну ситуацію

У Парижі та інших великих мі...

У ніч на 20 жовтня в окремих районах Парижа діятиме комендантська година з 23:00 до 06:00. Обмеження також запроваджують у Ліоні, Ліллі, Ніцці та інших містах Франції. Влада пояснює такі заходи необхідністю відновити громадський порядок після заворушень минулими вихідними.

Про рішення паризької влади оголосила префектура поліції Парижа, передає Le Monde. У відомстві заявили, що обмеження необхідні для загальної безпеки та відновлення громадського спокою, який був серйозно порушений.

Обмеження в Парижі

У столиці комендантська година охоплюватиме площу Республіки та частину кварталу Ле-Аль. У визначених межах заборонять перебувати в громадських місцях у нічний час.

Винятки передбачені для місцевих мешканців, власників магазинів, людей, які працюють у цих районах, і рятувальників.

Окремо в Парижі запровадили заборону на демонстрації. Вона діятиме з 20:00 понеділка до 06:00 вівторка. Територія обмежень на проведення протестів буде ширшою, ніж зона комендантської години.

Ситуація в інших містах

У Ліоні комендантська година діятиме в частині центрального району Прескіль із 21:00 понеділка до 06:00 вівторка. Відповідне розпорядження підписав префект регіону Етьєн Гійо.

У цій зоні заборонять пересування та перебування людей на вулицях. Винятки передбачені для поїздок за станом здоров’я, сімейними обставинами та повернення додому. Також обмеження не поширюватимуться на журналістів і виборних посадовців, які виконують професійні обов’язки.

У Ліллі заходи стосуватимуться неповнолітніх без супроводу дорослих. Комендантська година діятиме на окремих територіях із 20:00 до 06:00 у ніч із понеділка на вівторок та з вівторка на середу. Аналогічні обмеження оголосили в містах Дуе, Денен і Ваттіньї.

У Ніцці комендантську годину для неповнолітніх запроваджують із 21:00 понеділка до 06:00 вівторка. Вона охоплюватиме центр міста, Старе місто та ще кілька секторів. Про рішення мера повідомила префектура департаменту Приморські Альпи.

Що передувало

17 жовтня у Франції відбулися масові протести проти дорожнечі, підвищення цін на пальне та проблем у державних службах. У низці міст під час заворушень сталися сутички з поліцією, підпали громадських будівель і пограбування магазинів.

На наступний день, 18 жовтня, у Франції спалили історичну мерію Ліможа. 43-метрова дзвіниця, якій 143 роки, обвалилася

Саме після цих подій місцева влада запровадила додаткові обмеження в кількох французьких містах.