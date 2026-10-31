У парламенті Ізраїлю може сформуватись єврейсько-арабська більшість: Айзенкот обіцяє швидко сформувати новий уряд

В ізраїльському Кнесеті вже незабаром може бути сформована так звана "єврейсько-арабська більшість", яка й сформує "принципово новий" кабінет міністрів. Так чи так, голова однієї з опозиційних уряду Беньяміна Нетаньягу партії "Яшар" Гаді Айзенкот представив свій план дій після приведення до присяги нового Кнесету. Своєю чергою лідер "Об’єднаного списку арабських фракцій" Ахмад Тібі пообіцяв йому підтримку від арабських партій в Кнесеті.

Обидві заяви пролунали увечері у суботу, 31 жовтня. Словам Айзенкота передувала зустріч з іншим лідером опозиції, представником "Бе-Яхад" Яїром Лапідом.

Що каже Тібі

Другий номер "Об’єднаного списку" Ахмад Тібі запевнив, що його блок партій готовий підтримати "будь-які сіоністські партії, спрямовані проти Нетаньягу", задля створення нового уряду. Одночасно політик наголосив, що ані він особисто, ані інші представники "Об’єднаного списку" не хочуть бути частиною уряду і не претендують на міністерські посади.

"Ми хочемо допомогти всім, хто хоче повалити цей жахливий уряд, і замінити його іншим урядом. Ми хочемо бути частиною виправлення, частиною надії. Ми не будемо частиною нового уряду. Я не хочу міністерської посади. Я взагалі не хочу бути в кабінеті міністрів. Але без арабських партій змін не буде", – стверджує Тібі.

"Об’єднаний список" за результатами виборів може зайняти 19 місць у 120-членному Кнесеті. Разом з "Яшар" та "Бе-Яхад" вони матимуть 67 крісел і, відповідно, отримують право формувати коаліцію та новий уряд.

За словами Тібі, "Об’єднаний список" вже рекомендував президенту Іцхаку Герцогу надати представникам сіоністських партій, спрямованих проти Нетаньяху, мандат на формування нової коаліції – першочергово саме Гаді Айзенкоту.

Що каже Айзенкот

Своєю чергою Айзенкот заявив, що має намір "негайно використати явну парламентську більшість" проти Беньяміна Нетаньягу і блоку, що його підтримує.

Серед першочергових завдань він назвав створення державної слідчої комісії, просування обов'язкової служби для всіх громадян, збільшення чисельності військовослужбовців ЦАХАЛу, гідну винагороду тих, хто служить тощо.

"Не дозволяйте нікому вводити вас в оману: у державі Ізраїль саме Кнесет висловлює довіру уряду, а не навпаки", – наголосив він.

Айзенкот підкреслив: він розраховує сформувати "максимально широкий сіоністський уряд, який керується державними інтересами", і для цього політик має намір "координувати дії з нинішніми партнерами та залучати нових".

Війна у секторі Гази

Лідер "Яшар" і раніше неодноразово підкреслював, і в останній власній заяві нагадав – його партія наполягає не формального визнання ХАМАС терористичною організацією, а на "необхідності знищення його військової та правлячої структури в секторі Гази".

Нагадаємо, що після втручання США на території так званого палестинського анклаву панує доволі хиткий режим припинення вогню (хоча Трамп називає це ще однією війною, яку він нібито зупинив). Також Ізраїль фактично призупинив військові дії проти Ірану. Цей режим навряд буде продовжуватись, якщо Айзенкот буде виконувати обіцянки своєї партії.

Так чи так, до формування нового уряду він готовий зосередитися "лише для відбитті прямих і безпосередніх загроз, реагування на які не можна відкласти".

Реакція Нетаньягу

Тим часом партія нетаньягу "Лікуд" заявила про те, що вибори були "вкрадені". Ультраправий політик Ітамар Бен-Гвір закликав заарештувати лідерів арабських партій на тій підставі, що нібито є підозри щодо їх фінансування з Катару. Жодних публічних доказів такого фінансування представлено поки що не було.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у неділю, 25 жовтня, прем’єр Нетаньягу оприлюднив зображення ядерного вибуху над Тель-Авівом. Воно було створене за допомогою штучного інтелекту. Це сталось за два дні до парламентських виборів в країні.