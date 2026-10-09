У Панамі стався потужний землетрус: які наслідки і чи є загроза цунамі

Вдень у п’ятницю, 9 жовтня, біля тихоокеанського узбережжя Панами стався потужний землетрус. Підземні поштовхи відчувалися зокрема в столиці Панама-Сіті, а після основного удару в регіоні зафіксували понад десяток афтершоків. Влада призупинила роботу адміністративних установ і шкіл, а рятувальні служби оцінюють масштаби пошкоджень.

Про це пише ABC News із посиланням на Геологічну службу США (USGS). Американська система попередження про цунамі оголосила потенційну загрозу для узбережжя одразу кількох країн Центральної та Південної Америки.

Де стався землетрус

За даними USGS, епіцентр розташований поблизу тихоокеанського узбережжя Панами, приблизно за 12 км на південний захід від населеного пункту Піталоса-Арріба.

Землетрус стався близько 13:00 за місцевим часом. Його магнітуда становила 7,6.

Поштовхи відчувалися далеко від епіцентру, зокрема в Панама-Сіті. Після основного землетрусу в регіоні почалися повторні поштовхи.

Епіцентру землетрусу магніту... Джерело: USGS Розгорнути

Є руйнування

Наразі повідомляється про пошкодження в центральних районах Панами. За даними місцевої влади, найбільше постраждали провінції Вераґуас, Еррера та Лос-Сантос.

Місцеві ЗМІ оприлюднили кадри з міста Пенономе, де обвалилася частина католицького собору, а фасад будівлі впав на автомобіль. На момент останніх повідомлень інформації про загиблих не надходило.

Землетрус наробив шкоди в Пенономе. Джерело: Primera Hora

Через землетрус обвалилась ч... Джерело: La Estrella Розгорнути

Землетрус обвалив частину собору. Джерело: La Estrella

У столиці після поштовхів люди залишали будівлі та перебували на вулиці, очікуючи на інформацію про можливі наслідки землетрусу.

Президент Панами Хосе Рауль Муліно закликав громадян зберігати спокій і не допускати паніки.

Чи є загроза цунамі

Після землетрусу американська система попередження про цунамі оголосила потенційну загрозу для прибережних районів Панами, Коста-Рики, Сальвадору, Нікарагуа, Гондурасу, Колумбії, Еквадору, Гватемали, Мексики та Перу.

Небезпечні хвилі можуть досягнути окремих узбереж у найближчі години після землетрусу.

Ситуація залишається динамічною, оскільки після основного землетрусу тривають афтершоки.

У Панамі призупинили роботу шкіл та установ

Через землетрус панамська влада тимчасово зупинила роботу адміністративних установ і навчальних закладів. Рятувальні служби продовжують перевіряти райони поблизу епіцентру, щоб встановити масштаби пошкоджень та оцінити безпеку будівель.

Панама розташована в зоні Тихоокеанського "вогняного кільця", де регулярно відбуваються землетруси та вулканічні процеси. Потужний землетрус цього разу стався поблизу південного тихоокеанського узбережжя країни.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Колумбії стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Стихія забрала життя 111 людей і спричинила поранення ще 87, зруйновано десятки будівель.