У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на користь Росії: усі подробиці

У Німеччині затримали громадянина України Вадима Й. за підозрою в роботі на розвідувальну службу Росії. За даними слідства, чоловік щонайменше з липня 2025 року через посередника підтримував контакт із російською спецслужбою та збирав у Німеччині військово важливу інформацію.

Про це 22 жовтня повідомила Федеральна прокуратура Німеччини. Зазначається, що затримання відбулося в районі Одер-Шпрее у федеральній землі Бранденбург на підставі ордера на арешт від 15 жовтня.

Збирав інформацію про оборонну промисловість

Підозрюваному українцю закидають діяльність на користь розвідувальної служби іноземної держави.

За версією слідства, Вадим Й. щонайменше від липня 2025 року перебував у контакті з російською розвідувальною службою через посередника.

Федеральна прокуратура зазначає, що чоловік збирав для російської спецслужби інформацію військового значення, перебуваючи на території Німеччини. Йдеться, зокрема, про дані щодо виробництва бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин.

Окремий напрям його діяльності, за даними німецького слідства, стосувався персоналу та військових об'єктів на територіях, що забезпечують захист східного флангу НАТО.

У Федеральній прокуратурі наголосили, що частина інформації, яку збирав підозрюваний, була доступна у відкритих джерелах. Водночас для отримання інших відомостей він цілеспрямовано встановлював контакти з людьми, пов'язаними з європейською оборонною промисловістю, та намагався отримувати від них потрібні дані.

Затримали у Бранденбурзі

53-річного громадянина України Вадима Й, затримали співробітники Федерального кримінального відомства Німеччини вранці 22 жовтня у районі Одер-Шпре в землі Бранденбург.

Його підозрюють у розвідувальній діяльності на користь розвідувальної служби іноземної держави відповідно до параграфа 99, частини 1, пункту 1 Кримінального кодексу ФРН.

23 жовтня підозрюваного мають доправити до слідчого судді Федерального верховного суду. Суд оголосить йомуоголосить йому постанову про затримання та ухвалить рішення щодо подальшого тримання під вартою.

Розслідування розпочалося після даних контррозвідки

У Федеральній прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження розпочали після отримання інформації від Федерального відомства з охорони конституції – німецької контррозвідувальної служби.

Проведення поліцейського розслідування доручили Федеральному кримінальному відомству Німеччини.

Наразі німецькі правоохоронці встановлюють усі обставини ймовірної діяльності українця на користь російської розвідувальної служби.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Польщі затримали курсанта військово-медичної академії з українським громадянством. Його підозрюють у шпигунстві на етапі підготовки або сприяння такій діяльності.