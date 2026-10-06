У Німеччині заарештували ексглаву розвідки за підозрою у шпигунстві та держзраді: що відомо про справу

У Німеччині заарештували колишнього президента Федеральної розвідувальної служби Августа Ганнінга. Його підозрюють у шпигунстві, розкритті державних таємниць, спробі державної зради та діяльності як агента спецслужб.

Разом із ним правоохоронці затримали ще одного колишнього високопоставленого співробітника BND Манфреда Д. Слідчі перевіряють, чи передавав він Ганнінгу секретну інформацію, яку той міг використовувати для роботи на іноземну розвідку. Про це пише Süddeutsche Zeitung.

У чому підозрюють Августа Ганнінга

За інформацією кількох ЗМІ, генеральний прокурор Німеччини розслідує справу щодо колишнього президента BND Августа Ганнінга за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць та держзраді.

Ще одному багаторічному співробітнику розвідувальної служби висунуто звинувачення у пособництві у спробі державної зради та пособництві у шпигунстві на шкоду Німеччині.

Слідчі Федерального управління кримінальної поліції затримали Ганнінга вранці в його будинку в Нордвальде поблизу Мюнстера.

У Баварії правоохоронці також заарештували колишнього високопоставленого співробітника BND Манфреда Д. Він був колишнім керівником офісу Ганнінга і працював у відомстві до весни 2026 року.

Ексспівробітник BND передав близько 2 тисяч документів

За даними слідства, Манфред Д. до 2022 року за гроші постачав Ганнінгу суворо секретну інформацію зі служби.

Слідчі перевіряють підозру, що 80-річний колишній керівник BND на основі цієї інформації щонайменше один раз підготував аналіз безпеки для іноземної розвідувальної служби. За інформацією ЗМІ, йдеться не про Росію.

Загалом, як вважається, Манфред Д. передав Ганнінгу близько 2 тисяч документів. У багатьох випадках це були брифінги щодо так званої наради з питань зовнішньої та безпекової політики у канцлера, під час яких керівники органів безпеки щотижня обмінюються інформацією.

У документах була інформація про Іран та Росію

Згідно з результатами розслідування, передані документи є надзвичайно конфіденційними звітами, зокрема щодо іранської ядерної програми або російської армії.

Серед них також була інформація від іноземних служб союзників. Витік таких матеріалів у розвідувальних колах вважається "суперкатастрофою", оскільки через це спецслужби союзників можуть втратити довіру до німецького розвідувального відомства.

В іншому випадку Ганнінг нібито використовував відомості з внутрішніх документів відомства у спілкуванні з іноземним агентом.

За даними джерел у колах безпеки, ексглава розвідки потрапив у поле зору слідства після обшуку його будинку та офісів у вересні минулого року. Тоді державне управління кримінальної поліції Гамбурга шукало докази в іншій справі.

Що відомо про кар’єру Ганнінга

Август Ганнінг десятиліттями обіймав ключові посади в системі безпеки Німеччини.

Спочатку він був уповноваженим з питань секретності у західнонімецькому дипломатичному представництві в колишній Німецькій Демократичній Республіці.

Після роботи в канцелярії канцлера, зокрема на посаді координатора федеральних розвідувальних служб, у 1998 році Ганнінг очолив Федеральну розвідувальну службу.

Наприкінці 2005 року він перейшов на посаду державного секретаря у Федеральне міністерство внутрішніх справ.

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