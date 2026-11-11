У Москві відбувся саміт ОДКБ: Вірменію позбавили права голосу в організації

Країни Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) подання Росії позбавили Вірменію права голосу та можливості призначати своїх представників на керівні посади в організації. Таке рішення ухвалили під час саміту ОДКБ у Москві 11 листопада.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам. За його словами, рішення ухвалили відповідно до статуту ОДКБ через невиконання Вірменією своїх зобов’язань протягом кількох років.

Кремль оголосив рішення ОДКБ щодо Вірменії

11 листопада у Москві пройшов саміт ОДКБ. Засідання Ради колективної безпеки організації стартувало у вузькому складі – до російської столиці прибули глави Білорусії, Казахстану, Таджикистану та Киргизії.

Серед іншого на цьому засіданні з подачі Росії ухвалили рішення про позбавлення Вірменії права голосу в ОДКБ та можливості призначати своїх представників на відповідальні посади.

"Тема піднімалась, було прийнято рішення. У зв'язку з тим, що Вірменія не виконувала свої зобов'язання вже кілька років, керуючись статутом організації, було запропоновано та вирішено позбавити Вірменію права голосу, а також права призначати своїх представників на відповідальні посади в ОДКБ", – заявив Пєсков.

Що передувало

У червні глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Єреван уже понад два роки не сплачує членські внески до бюджету організації.

За його словами, на засіданні міністрів закордонних справ країн ОДКБ обговорили застосування до Вірменії статті 25 статуту організації. Вона передбачає обмеження прав держави-члена, якщо та не виконує фінансових зобов’язань перед організацією.

"Проєкт відповідного рішення передбачає зупинення права висування громадян Вірменії на квотні посади в органах організації та позбавлення права голосу до повного погашення заборгованості", – заявив Лавров.

Водночас очільник МЗС Вірменії Арарат Мірзоян пояснював несплату внесків тим, що Єреван фактично не бере участі в діяльності організації.

Чому Вірменія віддаляється від Росії

Конфлікт між Єреваном і Москвою загострився після того, як Вірменія почала переглядати свою зовнішню та безпекову політику, поступово віддаляючись від Росії та орієнтуючись на співпрацю із західними країнами.

Однією з головних причин стало розчарування Єревану в російських гарантіях безпеки. Вірменія тривалий час вважала Москву своїм ключовим союзником і розраховувала на підтримку ОДКБ у протистоянні з Азербайджаном. Однак під час загострень у 2020–2023 роках Росія та очолювана нею організація не надала Єревану тієї допомоги, на яку він розраховував.

Особливо серйозним ударом по стосунках Вірменії та РФ стала ситуація навколо Нагірного Карабаху. У вересні 2023 року Азербайджан установив контроль над регіоном, унаслідок чого понад 100 тисяч етнічних вірмен залишили свої домівки та виїхали до Вірменії. Москва, попри присутність російських військових в регіоні, не змогла зупинити азербайджанську операцію.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян неодноразово критикував ОДКБ за бездіяльність і заявляв, що організація не виконує своїх зобов’язань щодо забезпечення безпеки країни.

У лютому 2024 року Єреван оголосив про замороження участі в діяльності ОДКБ. Вірменська сторона перестала брати участь у заходах організації та припинила сплачувати членські внески.

Вірменія поглиблює співпрацю із Заходом

Паралельно з дистанціюванням від Москви Єреван активізував співпрацю зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Вірменія розширює військове партнерство із західними країнами, розширює закупівлі озброєння та прагне зменшити залежність від російських постачальників.

Зокрема, країна закуповує озброєння у Франції та Індії, а також розвиває співпрацю з ЄС у сфері безпеки. У 2025 році парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу до Європейського Союзу. Це стало ще одним сигналом про зміну зовнішньополітичного курсу країни.

На початку листопада 2026 року Пашинян заявив, що інтерес Вірменії до ОДКБ вичерпався. Він також дав зрозуміти, що найближчими роками Єреван не планує повертатися до активної участі в діяльності організації.

Як повідомляв OBOZ.UA, Вірменія планує подати заявку на вступ до ЄС у 2027 або 2028 році. Про такі плани заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян під час саміту з питань розширення ЄС. За його словами, уряд уже розпочав процес, який має привести країну до остаточного рішення щодо європейської інтеграції.