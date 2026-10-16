У Молдові впав та вибухнув дрон: подробиці. Відео

У Молдові 16 жовтня впав і вибухнув безпілотник. Інцидент стався поблизу села Скаяни в Дондюшанському районі.

Про це пише NewsMaker із посиланням на Міністерство оборони Молдови та Генеральний інспекторат поліції. Зазначається, що фахівці встановлюють обставини падіння та вибуху безпілотника.

Дрон упав у полі та вибухнув

У Міністерстві оборони Молдови повідомили про порушення повітряного простору країни в районі села Собарь Сороцького району. За даними Центру повітряних операцій Національної армії, це сталося 16 жовтня о 16:22.

Згодом у відомстві уточнили, що у полі за межами села Нові Кодряни, у напрямку села Скаяни Дондюшанського району, впав і вибухнув безпілотник.

На місці працюють поліцейські. Вони обстежують територію та встановлюють усі обставини інциденту.

За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав. Кому належить дрон наразі невідомо, його мають додатково обстежити спеціалісти.

Дрон впав у полі та вибухнув. Джерело: Poliția Republicii Moldova

За добу зафіксували шість випадків

У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що 15–16 жовтня в повітряному просторі країни зафіксували шість випадків несанкціонованого прольоту безпілотників.

Останній із них завершився падінням і вибухом у Дондюшанському районі.

У молдовському МЗС назвали ці інциденти порушенням суверенітету й територіальної цілісності країни та заявили, що вони створюють загрозу для безпеки громадян.

Водночас у відомстві пов’язали ці випадки з наслідками російської агресії проти України для регіональної безпеки. МЗС Молдови закликало Росію припинити атаки на Україну та дотримуватися норм міжнародного права, зокрема поважати суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 15 жовтня, під час чергової масованої повітряної атаки Росії на Україну, безпілотник залетів у повітряний простір Молдови. Приблизно за вісім хвилин він повернувся в напрямку Одеської області.