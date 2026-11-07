У Міноборони Німеччини розкритикували нові ідеї Трампа щодо миру в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливої надії на швидке припинення війни в Україні. Своїми песимістичними настроями політик поділився на тлі запланованих на 10-11 листопада переговорів між США, Росією та Україною.

За словами Пісторіуса, припинення вогню залежить від диктатора Росії Володимира Путіна та дій президента США Дональда Трампа. Про це він заявив газетам медіагрупи Funke, пише ntv.

У Берліні не вірять у мир

Глава німецького оборонного відомства розповів, що угода між Росією та США "за рахунок України та без її участі" неприйнятна як для України, так і для європейців.

Крім того, Пісторіус розкритикував підхід Трампа до мирного врегулювання російсько-української війни. Водночас своїми ідеями про те, як наблизити справедливий і стійкий мир в Україні, Пісторіус не став ділитися.

"Останні кілька місяців не дають особливої надії на те, що підхід Трампа швидко призведе до припинення вогню чи навіть миру", – сказав член німецького уряду.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про проведення серії телефонних переговорів, присвячених врегулюванню війни в Україні. Також американський лідер прокоментував майбутню зустріч сторін в Абу-Дабі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі".

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні Джаред Кушнер заявив, що США проведуть переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі. Він також сформулював згадані в матеріалі 5 цілей і виголосив тираду про недоторканність територіальної цілісності та суверенітету країн.