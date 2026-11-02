У Мічигані авторитетна демократка підтримала республіканця на тлі розбіжностей зі своїм однопартійцем: усі подробиці скандалу

Конгресвумен від Демократичної партії Гейлі Стівенс заявила про підтримку республіканця Майка Роджерса, який балотується до Сенату США від штату Мічиган. Про своє рішення вона оголосила під час спільної появи з політиком у церкві у Детройті.

Як пише CBS News, причиною такого кроку став конфлікт Стівенс із кандидатом від демократів Абдулом Ель-Саєдом. Розбіжності між ними загострилися напередодні виборів, зокрема через рекламу сторонньої організації, яка пов'язувала військову допомогу Ізраїлю зі зростанням цін на продукти.

Причини конфлікту

Гейлі Стівенс програла Абдулу Ель-Саєду праймеріз Демократичної партії в Мічигані в серпні. Під час внутрішньопартійної кампанії її активно підтримував виборчий підрозділ демократів у Сенаті.

Однак після завершення праймеріз суперечності між політиками не зникли. Минулого тижня Стівенс закликала Ель-Саєда засудити рекламний матеріал сторонньої організації, у якому військову допомогу США Ізраїлю пов'язували зі зростанням вартості продуктів харчування. Конгресвумен назвала таку рекламу антисемітською.

Ель-Саєд звинуватив колишню суперницю в тому, що вона намагається знову розпалити суперечки навколо праймеріз, які завершилися три місяці тому. Водночас він уточнив, що не створював цю рекламу, а також заявив, що не погоджується з її змістом.

У неділю, 1 листопада, Стівенс опублікувала відеозвернення, у якому пояснила своє рішення підтримати республіканця.

"Наш кандидат від Демократичної партії до Сенату США Абдул сказав, що мені більше не раді в його кампанії і що я маю триматися від неї подалі. І він має рацію. Саме тому сьогодні я підтримую Майка Роджерса до Сенату США", – заявила політикиня.

Вона також наголосила, що не намагається завдати шкоди Демократичній партії та не відвертається від демократів. За її словами, це особисте рішення, пов'язане з неприйняттям ненависті.

Реакція кандидатів

Майк Роджерс назвав підтримку Стівенс великою честю. Після спільної появи в детройтській церкві він заявив журналістам, що це рішення стосується передусім спільної протидії ненависті та майбутнього штату й країни.

За словами Роджерса, Стівенс зателефонувала йому в неділю вранці. Під час розмови вони обговорили майбутнє Мічигану та вирішили разом з'явитися в церкві. Наприкінці розмови конгресвумен нагадала йому, що залишається демократкою.

Абдул Ель-Саєд відреагував на підтримку свого суперника досить стримано. Він заявив, що не думає про Гейлі Стівенс, оскільки зосереджений на проблемах жителів штату.

"Це штат із 10 мільйонами людей, які заслуговують на набагато краще від свого уряду. Я набагато більше зосереджений на інших 9 999 998 людях", – сказав кандидат.

Демократи обурені

Рішення Стівенс викликало невдоволення серед керівництва Демократичної партії. Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що партія продовжує підтримувати Ель-Саєда.

Він назвав вчинок конгресвумен ганебною зрадою та наголосив, що кандидат від демократів захищатиме економічні інтереси працюючих родин Мічигану.

Конгресвумен від Мічигану Деббі Дінгелл також розкритикувала Стівенс. За її словами, жителі штату хочуть бачити політиків, які зосереджуються на доступності життя та економічних проблемах, а не на внутрішньопартійних конфліктах.

Ще жорсткіше висловився голова Демократичної партії Мічигану Кертіс Гертел. Він заявив у соціальних мережах, що Стівенс більше не є членкинею партії та не буде нею в майбутньому.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримав рішення конгресвумен. У дописі на Truth Social він високо оцінив її авторитет серед жителів Мічигану, зокрема серед афроамериканської та єврейської громад.

Пізніше, спілкуючись із журналістами, Трамп назвав цей крок розумним і заявив, що перемога Ель-Саєда була б шкідливою для країни.

Команда залишає посади

Політичний конфлікт мав наслідки й для команди Гейлі Стівенс. Ще до її публічної підтримки Роджерса про відставку оголосив багаторічний керівник апарату конгресвумен Джастін Герман.

У заяві, яку першою опублікувала CNN, він написав, що він та інші співробітники шоковані й засмучені рішенням Стівенс. Герман також підтвердив, що продовжує підтримувати Абдула Ель-Саєда.

Про припинення роботи в офісі конгресвумен повідомила й колишня директорка з комунікацій Логан Баш. Її автоматична відповідь на електронні листи підтверджувала, що з 1 листопада вона більше не працює в офісі Стівенс.

Колишня прессекретарка та представниця передвиборчої кампанії Джоетта Аппіа також розкритикувала політикиню. Вона заявила, що Стівенс відмовляється від принципів, на яких будувалася її кампанія.

Своєю чергою, республіканці використали ситуацію для критики Ель-Саєда, називаючи його політичні погляди надто радикальними для Мічигану. Представник Національного комітету Республіканської партії Гантер Ловелл заявив, що демократи, які розчарувалися в кандидаті своєї партії, можуть підтримати Майка Роджерса.

Очікувалося, що в неділю Стівенс з'явиться разом з Ель-Саєдом на заході єдності демократів за участю конгресмена Джима Клайберна з Південної Кароліни. Однак цей захід не відбувся за її участю. Ель-Саєд напередодні заявив, що не хоче відволікати увагу від головних питань виборчої кампанії.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як у США розгортається передвиборча боротьба за місця в Конгресі та Сенаті.