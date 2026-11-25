У Литві затримали п'ятьох проросійських активістів: співпрацювали з пропагандистами Кремля за гроші

25 листопада правоохоронні органи Литви затримали п’ятьох громадян країни за підозрою у співпраці з російськими державними медіа та антидержавній діяльності. За версією слідства, з осені 2024 року підозрювані за грошову винагороду виконували доручення представників російської державної телерадіокомпанії, збирали й передавали інформацію, а також поширювали в Литві матеріали з кремлівськими пропагандистськими наративами.

Про це повідомило LRT із посиланням на Генеральну прокуратуру Литви. Затриманим оголосили підозри.

Контакти з російським мовником

Розслідування розпочали після отримання первинної інформації про те, що група громадян Литви підтримують контакти з представниками російського державного телерадіомовника з осені 2024 року.

За даними прокуратури, підозрювані виконували доручення мовника, зокрема збирали та передавали інформацію. Також слідство припускає, що вони готували й поширювали в Литві матеріали, які відповідали інтересам Росії та повторювали її пропагандистські наративи.

В чому звинувачують затриманих

За даними видання, справа пов'язана із громадською установою "Tėvynės konduktoriai" ("Кондуктори Батьківщини"). Організація зареєструвалася в державній інформаційній системі на правах ЗМІ. Співробітники цієї організації тривалий час завалювали литовські держустанови сотнями запитів на чутливі для безпеки або цікаві Кремлю теми, перевантажуючи роботу відомств, а при відмові у відповіді втягували їх у судові суперечки.

Слідство висуває їм звинувачення відповідно до положення Кримінального кодексу Литви щодо сприяння іншій державі в діях проти Литви.

Збір та передача даних. Фігуранти збирали інформацію на чутливі для безпеки Литви теми, що становить інтерес для РФ.

Поширення пропаганди. Підозрювані готували та розповсюджували в Литві матеріали, що відповідали інтересам Кремля.

Блокування роботи держустанов. Фігуранти надсилали велику кількість запитів до литовських державних установ, створюючи додаткове адміністративне навантаження.

"Наявні дані також дають підстави підозрювати, що ці особи готували й поширювали в Литві інформацію, яка відповідала інтересам Росії та відтворювала її пропагандистські наративи", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Що відомо про затриманих

Прокуратура підтвердила імена затриманих: це керівник організації Дмитро Глазков, а також Казімерас Юрайтіс, Вайда Юозапайтіте, Лаурінас Рагельскіс та Міндаугас.

У межах справи поліція за підтримки литовської розвідки провела понад 10 обшуків.

Дмитрій Глазковас очолює "Кондуктори Батьківщини" та пов’язаний із "Міжнародним форумом добросусідства" – організацією, очільник якої відбуває покарання за спробу шпигунства.

Дмитрій Глазковас. Джерело: J. Stacevičiaus / LRT nuotr

Казімерас Юрайтіс також був учасником "Міжнародного форуму добросусідства". Наразі у Вільнюському окружному суді завершується розгляд кримінальної справи, у якій його разом зі ще однією фігуранткою звинувачують у допомозі іншій державі діяти проти Литви. Вони відвідували Білорусь і брали участь у пропагандистських програмах. За матеріалами справи, литовська розвідка зафіксувала їхні контакти з білоруським КДБ.

Казімерас Юрайтіс. Джерело: I. Gelūno / BNS nuotr

У 2016 році Юрайтіс балотувався до Сейму за списком Литовської народної партії.

Вайда Юозапайтіте – дружина Казімераса Юрайтіса. Вона також балотувалася до Сейму у 2016 році за списком Литовської народної партії. У своїй біографії тоді зазначала, що разом із чоловіком створює репортажі, документальні публіцистичні фільми та політичні й освітні програми.

Лаурінас Рагельскіс відомий прямими трансляціями російською мовою, під час яких поширював антизахідні наративи та провокував учасників різних заходів у Литві. Його засудили за розпалювання ворожнечі щодо євреїв і білорусів, а також наругу над місцем громадської пошани.

Лаурінас Рагельскіс. Джерело: J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Серед призначених йому обмежень – заборона проводити прямі трансляції, створювати нові інтернет-сайти й облікові записи, а також використовувати для цього акаунти або профілі інших осіб.

Рагельскіс раніше згадувався в оцінці загроз національній безпеці Департаменту державної безпеки Литви. За даними розвідки, він координує платформу литовською мовою, яка публікує антизахідні та проросійські статті з різних інтернет-ресурсів, і активно співпрацює з білоруськими пропагандистами.

Міндаугас Рамошка веде програми на порталі "Ekspertai.eu".

Можливе покарання

За статтею Кримінального кодексу Литви про надання допомоги іншій державі у діях проти конституційного ладу та суверенітету республіки підозрюваним загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA:

З Литви вислали трьох українців за виконання завдань ворожої розвідки. Їх визнали загрозою національній безпеці держави та анулювали дозволи на тимчасове проживання.

Також у Литві правоохоронці викрили громадянина країни, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про військові об'єкти, діяльність литовської армії та переміщення військової техніки, а потім передавав її особам, пов'язаним із російськими спецслужбами.