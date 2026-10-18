У Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збили

Уранці 18 жовтня в Литві знайшли уламки невідомого безпілотника. Литовські радари зафіксували об'єкт близько шостої години ранку. Припускають, що він міг залетіти з боку Польщі.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, після виявлення об'єкта з авіабази в Шяуляї підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії. Однак через погодні умови військові не змогли збити дрон.

Литва вже зв'язалася з польською стороною для подальшого розслідування. У Польщі не підтвердили порушення повітряного кордону, однак направили пошукову групу в район Любліна на півдні країни, щоб знайти ймовірне місце падіння об'єкта.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що військові можуть переглянути порядок дій у подібних ситуаціях. Водночас він наголосив, що головним завданням було виявити невідомий об'єкт.

Крім того, правоохоронці перевіряють повідомлення про можливе пошкодження автомобіля через падіння дрона.

Місце ймовірного падіння дрона. Джерело: Pasvalys District Eldership

Після інциденту президент Литви Гітанас Науседа заявив, що російська агресія проти України створює загрози для східного флангу НАТО та ЄС.

"Сьогодні вранці винищувачі НАТО, що базуються на військовій базі в Шяуляї, знову підняли в повітря після того, як непізнаний об'єкт увійшов у повітряний простір Литви. Об'єкт, який, найімовірніше, був безпілотником, вибухнув над північною частиною країни, становлячи загрозу для мирного населення", – заявив Науседа.

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 15 вересня в Литві оголосили повітряну тривогу через виявлення невідомого дрона. Тоді винищувачі НАТО збили безпілотник, який, за попередніми даними, залетів із території Білорусі.

Також OBOZ.UA писав, що Литва розгортає пілотну систему виявлення дронів SkyFortress, розроблену в Україні. За допомогою штучного інтелекту вона виявляє та відстежує низьколітаючі безпілотники й крилаті ракети за звуковими або радіосигналами. Під час випробувань у Литві перевірять, наскільки ефективно система виявляє та ідентифікує такі об'єкти, повідомляє LRT із посиланням на Міністерство оборони країни.