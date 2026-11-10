У Конгресі США республіканець Массі вдруге ініціював імпічмент Гегсета: висунув 8 пунктів звинувачення

Конгресмен-республіканець Томас Массі вдруге ініціював процедуру імпічменту міністра оборони США Піта Гегсета. Він звинувачує главу Пентагону у восьми порушеннях, зокрема в участі у воєнних діях проти Ірану без дозволу Конгресу, порушенні конституційних повноважень законодавчої гілки влади та ігноруванні резолюцій про воєнні повноваження.

Про це пише BBC. Массі має намір домогтися голосування щодо імпічменту в Палаті представників уже цього тижня, однак визнає, що наразі не впевнений у достатній підтримці своєї ініціативи.

У чому Массі звинувачує Гегсета

У понеділок, 9 листопада, Массі офіційно представив резолюцію з 8 пунктами імпічменту на засіданні Палати представників. За його словами, Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності.

"Беручи участь у бойових діях в Ірані понад 90 днів без дозволу Конгресу, міністр Гегсет порушує закон і має бути притягнутий до відповідальності", – заявив конгресмен.

Серед інших звинувачень, викладених у резолюції, – залякування критиків адміністрації Дональда Трампа, викрадення іноземних лідерів та ігнорування резолюцій Конгресу про воєнні повноваження президента.

Массі також нагадав, що Палата представників кілька разів цього року підтримувала резолюцію, спрямовану на припинення подальших військових дій Трампа в Ірані. За ці заходи голосував і сам конгресмен. Сенат також ухвалив відповідну резолюцію влітку.

"Я роблю це, тому що це правильно", – сказав Массі журналістам після представлення документів.

Чому Массі вдруге вимагає імпічменту

Конгресмен із Кентуккі вперше подав документи щодо імпічменту Гегсета у вересні. Нинішня спроба відбулася через кілька днів після проміжних виборів уСША, за підсумками яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Массі, який раніше цього року програв вибори до Конгресу, давно критикує Трампа та його політику щодо Ірану. Він також відомий вимогами до адміністрації оприлюднити федеральні документи у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

За словами конгресмена, його нинішня ініціатива має спонукати Трампа звільнити Гегсета до того, як демократи отримають можливість розпочати власну процедуру імпічменту.

"Моя спроба оголосити імпічмент міністру Гегсету – це значно м’якший варіант того, що станеться, коли наступного року демократи отримають контроль над Палатою представників і Сенатом. Вони проводитимуть слухання та судові процеси", – заявив Массі.

Він закликав президента замінити очільника Пентагону вже зараз, поки республіканці ще можуть затвердити його наступника в Сенаті.

Чи вистачить голосів для імпічменту

Після офіційного внесення резолюції спікер Палати представників Майк Джонсон має протягом двох днів призначити час для її розгляду. Депутати можуть проголосувати за документ безпосередньо, передати його на розгляд комітету або відкласти.

Ініціатива, ймовірно, матиме підтримку демократів. Лідер демократичної меншості в Палаті представників Гакім Джеффріс уже заявив, що однозначно підтримує імпічмент Гегсета. Водночас Массі не впевнений, що зможе залучити достатню кількість республіканців.

Професор із питань державного управління Університету Джорджа Вашингтона Пітер Логе в коментарі BBC припустив, що резолюція може пройти Палату представників через незначну перевагу республіканців. За його словами, частина незадоволених представників Республіканської партії може просто не прийти на голосування.

Наразі в Палаті представників 218 республіканців і 214 демократів. Однак навіть якщо резолюцію підтримають у нижній палаті, для усунення Гегсета необхідне рішення Сенату. Там для обвинувального вердикту потрібні голоси двох третин сенаторів, чого за нинішнього складу палати досягти буде складно.

Після переходу контролю над Сенатом до демократів у січні ситуація принципово не зміниться: без підтримки частини республіканців у них також не буде достатньої кількості голосів для засудження міністра.

Імпічмент міністрів у США – рідкісна процедура

Імпічмент членів президентського кабінету в історії США застосовували вкрай рідко. Палата представників лише двічі голосувала за імпічмент міністрів, але Сенат в обох випадках не визнав їх винними.

Професор права Північно-Західного університету в Чикаго Пол Гоудер зазначив, що процедура імпічменту стала значно поширенішою після того, як Палата представників оголосила імпічмент президенту Біллу Клінтону у 1998 році. Дональд Трамп також двічі ставав об'єктом імпічменту з боку нижньої палати Конгресу.

На думку Гоудера, посилення політичної поляризації у США може призвести до нових спроб оголосити імпічмент іншим членам адміністрації Трампа.

Водночас експерти, з якими спілкувалось BBC, вважають, що Гегсет може залишити посаду ще до завершення президентського терміну Трампа, але радше внаслідок звільнення, а не імпічменту.

Сам Гегсет заявив, що не переймається ініціативою Массі. У понеділок він сказав журналістам: "Ми не хвилюємося з цього приводу", а також анонсував пресконференцію у вівторок, 10 листопада, на якій планує прокоментувати спробу імпічменту.

Як повідомляв OBOZ.UA:

5 листопада стало відомо, що у Конгресі США готуються ініціювати імпічмент міністра оборони Піта Гегсета, якого республіканці звинувачують у тому, що він переконав президента Дональда Трампа розпочати війну проти Ірану без чіткого плану її завершення.

Лідер демократів у Палаті представників США Гакім Джеффріс підтримав імпічмент міністра оборони Піта Гегсета. Він різко розкритикував керівника Пентагону, звинувативши його у зловживанні повноваженнями та діях, які, на думку демократа, послабили національну безпеку США.