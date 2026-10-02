У Казахстані за запитом Росії затримали українку, яка приїхала забрати онука: у чому її звинувачують

У столиці Казахстану1 жовтня затримали громадянку України Любов Рожанську, яка приїхала забрати свого онука. Хлопчика мали привезти до Казахстану з Росії, однак після прильоту зі Стамбула жінку затримали під час проходження прикордонного контролю.

Про це DW повідомив адвокат Рожанської Олексій Прянішников. Інформацію виданню також підтвердила адвокатка з Астани Різа Нурбаєва. Нині українка перебуває у слідчому ізоляторі, а протягом найближчих трьох днів має відбутися судове засідання.

Рожанській загрожує депортація до Росії

Жінку затримали за запитом Росії, який надійшов через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Водночас, попри українське громадянство, їй може загрожувати депортація до РФ, зазначила адвокатка Різа Нурбаєва.

У 2023 році в Росії щодо Рожанської порушили кримінальну справу через підозру у викраденні дитини.

Як розповів Прянішников, його підзахисна приїхала до Астани, щоб забрати онука, якого мали передати їй та його українському батькові.

Як хлопчик опинився в Росії

У 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Алла Андрєєва (Сончик) виїхала з Одеси до Калінінградської області разом із сином. Там проживала родина її другого чоловіка – громадянина Росії, тож жінка залишилася в РФ.

У березні 2022 року Андрєєва звернулася до МВС РФ із заявою про відмову від українського громадянства для себе та сина. Того ж року вони обоє отримали громадянство Росії.

В Україні водночас тривали судові процеси за позовом батька хлопчика. У березні 2025 року Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу – за адресою проживання її батька, громадянина України.

Бабуся домовлялася про повернення онука

У липні 2026 року, за словами адвоката, новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв та його батько В'ячеслав Андрєєв, у якого проживала дитина, зв'язалися з Рожанською.

Вони запропонували передати хлопчика його українському батькові та бабусі.

27 серпня переговори між ними тривали. Як стверджує Прянішников, на той момент Центральний районний суд Калінінграда вже ухвалив постанову про взяття Рожанської під варту.

Її винесли після розгляду клопотання керівника слідчої групи слідчого відділу УФСБ Росії по Калінінградській області. Йшлося про запобіжний захід у справі щодо викрадення дитини.

Із документів, які Росія направила через ОДКБ у межах екстрадиційної процедури, випливає, що паралельно з переговорами слідчі підрозділи ФСБ Калінінградської області готували документи для екстрадиції Рожанської та оголошення її в розшук.

Прянішников зазначив, що його клієнтка була дуже прив'язана до онука. Тому, попри застереження, вона все ж вирушила до Астани, де її затримали.

Українка не знала про переслідування в Росії

Адвокатка Різа Нурбаєва підтвердила DW, що в Росії щодо Рожанської порушили кримінальну справу. За її словами, жінка не знала про постанову Калінінградського суду й ніколи не в'їжджала до Росії.

Саме на підставі цієї постанови Рожанську затримали після прибуття до Казахстану. Нурбаєва також зазначила, що справу проти українки порушили ще у 2023 році. За її словами, Рожанській закидали замах на викрадення дитини.

Водночас Прянішников назвав затримання Рожанської "доволі чітко спланованою операцією" ФСБ. Серед можливих мотивів адвокат вбачає бажання російських силовиків "вислужитися і поліпшити статистику розкриття".

На думку Прянішникова, попри сімейний характер справи, вона має політичний підтекст, пов'язаний із війною Росії проти України.

Як писав OBOZ.UA, у вересні на тимчасово окупованих територіях України російські спецслужби затримували місцевих жителів за підозрою у шпигунстві, диверсіях та державній зраді. Зокрема, ФСБ РФ заявляла про затримання мешканців окупованих частин Донецької та Запорізької областей, яким закидали співпрацю з українськими спецслужбами.

Фігурантів засуджували до тривалих термінів ув'язнення – від 13 до 25 років.