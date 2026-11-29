У Каліфорнії стався найпотужніший землетрус за десятиліття: що відомо про наслідки. Відео

У суботу в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії стався землетрус магнітудою 5,0. Обійшлося без постраждалих, однак у міжнародному аеропорту розбилося скло, а в одному із супермаркетів – сотні пляшок алкоголю.

Про це повідомляє BBC. Найсильніше поштовхи відчувалися в місті Мангеттен-Біч неподалік Лос-Анджелеса. Після першого підземного удару сталося понад 40 афтершоків.

Під час землетрусу спрацьовували автомобільні сигналізації, а пасажирський літак авіакомпанії Delta, який заходив на посадку в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, отримав команду перервати посадку та піти на друге коло. Як пояснила мер міста Карен Басс, це було необхідно, щоб перевірити злітно-посадкову смугу на наявність тріщин і переконатися в її безпечному стані.

Збитків зазнав і супермаркет Boccato's Groceries. За оцінками його представників, втрати становлять близько 45 тисяч доларів. Сотні пляшок вина та інших алкогольних напоїв розбилися спочатку під час землетрусу, а згодом – під час одного з афтершоків.

Представник магазину Джей Геррон розповів BBC, що повторні поштовхи застали заклад уже з відвідувачами. Деяким покупцям довелося ухилятися від пляшок, які падали з полиць. Прибирати наслідки стихії працівникам довелося протягом усього дня.

Над місцевим нафтопереробним заводом після підземних поштовхів здійнялися клуби диму. У владі пояснили, що це сталося через спрацювання систем безпеки.

Понад 100 співробітників пожежної служби Лос-Анджелеса перевірили стан критичної інфраструктури. За результатами огляду пошкоджень інфраструктури та постраждалих не виявили.

Попередній землетрус такої сили в Лос-Анджелесі стався у 1994 році. Його магнітуда становила 6,7. Тоді загинули 57 людей, а дороги та будівлі зазнали руйнувань.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в ніч проти 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи відчували й в Україні – зокрема, в Одеській, Київській, Полтавській та інших областях. За даними Головного центру спеціального контролю, у деяких населених пунктах їхня інтенсивність становила 4–5 балів за шкалою МСК-64.