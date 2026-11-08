У Гонконгу очікують аномальне похолодання до +16 °C: чому цей прогноз спричинив паніку

У Гонконгу на початку наступного тижня очікують помітне похолодання. За прогнозом місцевої обсерваторії, у вівторок температура повітря може опуститися до +18 °C, а сильний мусон принесе в регіон прохолодну погоду.

Як пише місцеве видання South China Morning Post, холодний фронт почне впливати на південь Китаю вже в понеділок. Через це посилиться північний вітер, а температура в Гонконгу та сусідніх районах помітно знизиться.

Без опалення

До похолодання місцеві жителі готуються заздалегідь. Одна з причин такої реакції – особливості житлового фонду Гонконгу, де в будинках немає центрального опалення. Тому навіть температура, яка для багатьох європейців здається цілком комфортною, може створювати незручності для тих, хто звик до теплого клімату.

Мешканці вже дістають пуховики, теплі куртки та шапки. Окремо Обсерваторія Гонконгу закликала подбати про літніх людей і тих, хто має хронічні захворювання, оскільки різка зміна погоди може становити для них додатковий ризик.

Коли буде холодно

За дев'ятиденним прогнозом Обсерваторії Гонконгу, протягом вихідних температура триматиметься в межах +25…+29 °C. Однак уже в понеділок стовпчики термометрів можуть опуститися до +20 °C, а у вівторок – до +18 °C.

Надалі мінімальна температура поступово підвищуватиметься і до наступних вихідних становитиме близько +24 °C.

Синоптики пояснюють зміну погоди впливом потужного північно-східного мусону. Він охопить узбережжя провінції Гуандун упродовж вихідних, а в понеділок холодний фронт переміститься через узбережжя південного Китаю.

У середині наступного тижня в провінції Гуандун очікують переважно суху та ясну погоду. У внутрішніх районах вранці буде прохолодно, а різниця між денною та нічною температурою стане досить відчутною.

Водночас на наступні вихідні метеорологи прогнозують нові атмосферні збурення, які можуть принести дощі на південь Китаю.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україну після похолодання ще ввірветься тепло. Так, синоптикиня розповіла про зміни погоди.