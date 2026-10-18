У Франції спалили історичну мерію Ліможа: 43-метрова дзвіниця, якій 143 роки, обвалилася. Відео

У Ліможі під час масових про...

У французькому місті Лімож під час масових протестів проти зростання вартості життя підпалили історичну будівлю мерії, внаслідок чого обвалилася її 43-метрова дзвіниця. Вогонь охопив дах споруди, зведеної наприкінці XIX століття, і значною мірою знищив будівлю.

Про це повідомляє Euronews. Близько 18:00 у суботу учасники заворушень увірвалися до мерії та підпалили її. Пожежники прибули у великій кількості, щоб приборкати полум’я, однак історична пам’ятка зазнала значних руйнувань.

Як у Ліможі підпалили мерію

Натовп вибив вікна будівлі XIX століття, проник усередину та підпалив перший поверх. Полум’я швидко поширилося на дах, а згодом обвалилася 43-метрова дзвіниця мерії.

За даними місцевої влади, близько 2000 людей зібралися в східній частині міста. Серед них, як зазначили у префектурі, було понад 500 осіб, які цілеспрямовано шукали сутичок. Деякі учасники кидали предмети в правоохоронців.

У Франції спалили історичну мерію Ліможа. Джерело: Скриншот

Пізніше протестувальники спробували заблокувати автомагістраль A20, а потім рушили до центру міста. Унаслідок заворушень четверо поліцейських дістали серйозні травми, а чотири службові автомобілі було знищено. Також у районі вулиці Жана Жореса пограбували кілька магазинів.

За інформацією префектури, у регіоні затримали 19 людей. Розслідування обставин заворушень триває.

Будівництво мерії Ліможа розпочалося у 1879 році, а урочисте відкриття відбулося 14 липня 1883-го. Міський голова Гійом Герен засудив підпал і наголосив, що жодні обурення не можуть бути виправданням для знищення громадського майна.

У Франції спалили історичну мерію Ліможа. Джерело: Скриншот

Масові протести охопили Францію

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у протестах по всій країні взяли участь близько 550 тисяч людей, зокрема приблизно 110 тисяч – у Парижі. Демонстрації, пов'язані зі зростанням вартості життя, об'єдналися з акціями студентів.

У Франції спалили історичну мерію Ліможа. Джерело: Скриншот

У столиці під час заворушень фіксували пограбування, а поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети для розгону натовпу. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що насильству немає місця в країні, та пообіцяв притягнути до відповідальності тих, хто нападав на державні установи й магазини.

Нагадаємо, на початку жовтня у Франції шкільні протести переросли в масові заворушення та сутички з поліцією. Унаслідок зіткнень постраждали десятки людей, зокрема правоохоронці, а з понеділка до вечора 2 жовтня затримали понад 5000 осіб.

Як писав OBOZ.UA, 8 жовтня в Парижі під час студентських протестів спалахнули сутички з поліцією. Демонстранти кидали в правоохоронців каміння, бруківку та вуличні огорожі, а силовики застосовували сльозогінний газ і водомети.