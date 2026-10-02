У Франції шкільні протести переросли в масові заворушення: є поранені, тисячі людей затримала поліція. Відео

У Франції шкільні протести, які почалися ще в середині вересні, переросли в масові заворушення. Внаслідок сутичок є десятки постраждалих, серед яких і правоохоронці. З понеділка до вечора пʼятниці, 2 жовтня, було затримано понад 5000 осіб.

Про це пишуть Ouest-France та TF1 Info. Від 85% до 90% осіб, узятих під варту через блокування середніх шкіл, є неповнолітніми.

Що відбувається у Франції

Протести в країні почалися 18-19 вересня з першого страйку вчителів, підтриманого їхніми учнями, у середній школі в Кретеї (Валь-де-Марн, регіон Іль-де-Франс). Старшокласники по всій Франції незадоволені через нестачу викладачів і персоналу, переповнені класи та незадовільний стан шкільних будівель, а також виснажливий графік навчання.

Шкільні протести у Франції

У п'ятницю Міністерство національної освіти повідомило, що з початку дня акції протесту або страйки зачепили 735 середніх шкіл. Напередодні демонстрації та блокади відбувалися у 1207 ліцеях. Понад 100 шкіл зазнали значних пошкоджень, а понад 400 довелося закрити. Частина закладів проводить заняття дистанційно.

Відомо, що в низці міст протести переросли у сутички та вандалізм. Поранення дістали понад 300 поліцейських та 65 працівників шкіл, зокрема 40 директорів. Постраждалі є й серед мітингувальників.

Протести переросли в масові заворушення. Джерело: Ouest-France

Одним із найсерйозніших інцидентів стала пожежа в ліцеї Нельсона Мандели в Нанті. 160 учнів довелося евакуювати, а сама будівля, якій лише 12 років, зазнала значних пошкоджень. Крім того, у Марселі жінка отримала опік обличчя після застосування аерозолю; у Ла-Сьоті вчителя побили та облили бензином; у Бельфорі поліцейського після нападу госпіталізували без свідомості.

"Є проблеми з класами, які в деяких випадках переповнені, проблеми з вчителями, яких іноді не вистачає, а також з розкладом. Є речі, які можна вирішити досить швидко. Я працюю над шкільною демократією... Це наш обов’язок – замінити відсутніх викладачів... Я збираюся провести ґрунтовну роботу над розкладами шкільних занять", – заявив міністр освіти Едуар Жеффрей. Він поскаржився, що серед протестувальників зʼявляється чимало людей, які не є учнями шкіл.

На вихідних очікується зниження інтенсивності протестів, оскільки навчальні заклади будуть закриті. Однак вони ще не закінчилися.

FCPE (Федерація батьківських рад) закликала батьків мобілізуватися у вівторок, 6 жовтня, разом із учнями старших класів, щоб висловити свою підтримку вимогам молоді та дозволити їм скористатися своєю свободою слова.

Внаслідок сутичок є постраждалі. Джерело: Ouest-France

Протести проходять у старших... Джерело: Kévin Guyot/Ouest-France Розгорнути

Французьке відділення Amnesty International засудило застосування сили проти демонстрацій старшокласників і вимагає припинення використання зброї, яка стріляє травматичними гумовими або поліуретановими кулями.

Як повідомляв OBOZ.UA, 12 вересня у столиці Нідерландів Амстердамі відбувся кліматичний марш, участь у якому взяли близько 40 000 осіб. Вони вимагали, аби держава припинила використання викопного палива (нафта, газ, вугілля – Ред.), та закликали до прискореного переходу на чисту енергію.