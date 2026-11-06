У Франції розробили морську версію балістичної ракети з дальністю 1000 км: як вона працюватиме. Фото

На виставці Euronaval 2026 французька компанія ArianeGroup представила концепцію протикорабельної балістичної ракети, створеної на основі наземного комплексу B-STRIKE 1000. Її морська версія матиме заявлену дальність близько 1000 км і буде призначена для ураження як надводних кораблів, так і наземних об'єктів.

Про нову розробку розповів французький аналітик у сфері стратегічних озброєнь Етьєн Маркюз. Він особисто відвідав виставку, де ознайомився з представленою концепцією, та опублікував її фотографії.

Концепція розміщення балісти... Джерело: ArianeGroup / Étienne Marcuz Розгорнути

За оцінкою Маркюза, ця розробка може стати першою в Європі протикорабельною балістичною ракетою (Anti-Ship Ballistic Missile, ASBM). Її створюють на базі наземної B-STRIKE 1000, яку ArianeGroup розробляє за підтримки Міністерства збройних сил Франції, але пристосовують для запуску з морських платформ і ураження рухомих цілей.

Ракету планують обладнати маневровим бойовим блоком MaRV (Maneuverable Reentry Vehicle), здатним коригувати траєкторію під час завершальної фази польоту. Це, за задумом розробників, дасть змогу досягти точності влучання з відхиленням менш ніж 10 метрів, а також ускладнить перехоплення ракети корабельними системами протиракетної оборони.

Візуалізація польоту морсько... Джерело: ArianeGroup / Étienne Marcuz Розгорнути

Для наведення на рухомі морські цілі використовуватимуть зовнішнє цілевказання, зокрема дані супутникової розвідки. На кінцевій ділянці польоту бойовий блок самостійно захоплюватиме ціль за допомогою власної головки самонаведення.

Окрім кораблів, ракета зможе уражати й наземні об'єкти, зокрема укріплені споруди. Для цього її оснастять багатофункціональною бойовою частиною, яка передбачає можливість підриву в повітрі або із затримкою – після проникнення в ціль.

Для морської версії розглядають кілька способів розміщення та запуску. Зокрема, її планують адаптувати до перспективних корабельних вертикальних пускових установок із шахтами діаметром 25 дюймів. Інший варіант передбачає використання спеціальних палубних пускових установок, розроблених на основі наземного комплексу.

Візуалізація запуску наземно... Джерело: ArianeGroup Розгорнути

Ще одна можливість – розміщення ракети на безекіпажних надводних апаратах на підводних крилах. Такі платформи могли б непомітно розгортатися та швидко виходити в райони запуску, зокрема поблизу узбережжя.

Наземна B-STRIKE 1000, на основі якої запропонували створити морську модифікацію, належить до нового сімейства балістичних ракет ArianeGroup. Його представили в червні 2026 року на міжнародній оборонній виставці Eurosatory. Програма передбачає розробку європейських далекобійних ракет наземного базування зі звичайними бойовими частинами. До неї також долучилися французькі компанії Thales і Soframe.

Під час розробки нового сімейства ArianeGroup спирається на досвід створення стратегічних балістичних ракет M51, які становлять основу морської компоненти французьких сил ядерного стримування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Франція провела випробувальний пуск стратегічної балістичної ракети морського базування M51.3. Її запустили з атомного підводного човна Le Vigilant біля узбережжя департаменту Фіністер. Ракета не була оснащена ядерною боєголовкою та впала в Північну Атлантику за кількасот кілометрів від найближчого узбережжя.

За випробуванням із борту фрегата "Овернь" спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав успішний пуск підтвердженням надійності французької системи ядерного стримування та наголосив на важливості її подальшої модернізації.