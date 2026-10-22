У Франції превентивно відключили державні сайти: що трапилось

У середу, 21 жовтня, у Франції були недоступні державні сайти через критичні вразливості у мові програмування PHP, на якій працює багато вебсайтів по всьому світу. Ця проблема також зачепила інші країни Європи та США.

Про це пише Le Figaro. У Франції з міркувань безпеки були відключені сайти податкової служби, Управління поліції, метеорологічної служби та сайти майже всіх префектур.

"На вимогу Національного агентства з безпеки інформаційних систем (ANSSI) Міністерство внутрішніх справ провело профілактичне технічне обслуговування всіх своїх вебсайтів, які були схильні до критичної вразливості в системі безпеки", – підтвердили в МВС Франції.

Розробники PHP Foundation два місяці тримали в таємниці вразливість, виявлену в мові програмування PHP, поки розроблялося її виправлення (патч). Увечері у вівторок, 20 жовтня, вони оголосили, що виявили "дві критичні вразливості", і закликали користувачів "оновити систему, щойно виправлення стане доступним".

"Ця вразливість дозволяє запускати комп’ютерний код на комп’ютері чи сервері без фізичного доступу до них... зловмисник може взяти контроль, викрасти дані, встановити приховане шкідливе програмне забезпечення, а також отримати доступ до облікових записів, пов’язаних із зламаним сайтом", – пояснив Гійом Вассо-Ульєр, засновник YesWeHack.

За даними ANSSI, мову PHP використовують понад 600 тисяч серверів у французькому сегменті інтернету. Нанс М., експерт з кібербезпеки, що спеціалізується на нових технологіях штучного інтелекту, повідомив, що близько 70% вебсайтів у Франції були вразливі.

За його словами, підприємствам, муніципалітетам та іншим державним установам терміново потрібно встановити патчі, оскільки інструкція щодо використання цієї уразливості вже поширюється серед хакерів.

Додамо, що у Нідерландах превентивно відключили, зокрема, сайт Національного центру кібербезпеки, а у Фінляндії – публічні мережеві сервіси державної адміністрації. Аналогічних заходів було вжито щодо низки сервісів у Данії.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні виявили понад 100 зламаних вебсайтів, на яких користувачам Windows показують фальшиву перевірку "Я не робот" та пропонують через Win+R, CMD або PowerShell виконати команду, що встановлює шкідливе програмне забезпечення. Справжні CAPTCHA та перевірки Cloudflare не вимагають запускати системні команди, тому при появі такої вимоги сторінку потрібно одразу закрити.