У Франції на вулиці вийшли до пів мільйона людей: штурмували мерію, палили автомобілі та громили вітрини. Відео

У суботу, 17 жовтня, у Франції на вулиці міст вийшли сотні тисяч людей. За даними уряду, йдеться про 550 000 осіб, за словами організаторів – про 800 000 демонстрантів. Протести обʼєднали рух жовтих жилетів, учнів старших класів, студентів, державних службовців і фермерів.

Усі вони вийшли на акцію проти високої вартості життя, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій, збільшення фінансування освіти та інших державних послуг. Про це пише Le Parisien.

Люди влаштували блокади та демонстрації. У кількох містах Франції спалахнули вуличні заворушення, відомо про пожежі, руйнування та травмованих.

Що відбувається у Франції

У Марселі демонстранти штурмували мерію, у французькій столиці – палили автомобілі та громили ресторани й вітрини магазинів. Зокрема, постраждали бренди Guerlain, Hermès, Louis Vuitton та інші.

Мітингарі стріляли в напрямку правоохоронців піротехнікою, атакували й машини силовиків. Лунали вибухи, у небо здіймалися стовпи диму.

У Ліоні теж розграбували десятки магазинів та підпалили туристичний офіс. Заворушення також тривали у Ліллі та Нанті, поліція застосовувала газ, кийки й гумові кулі.

У місті Лімож мітингувальники знищили історичну мерію. Вони проникли в будівлю XIX століття та спалили її, внаслідок чого обвалилася 43-метрова дзвіниця, яка простояла 143 роки.

Мерія в Ліможі. Джерело: Соцмережі

Що відбувається в інших країнах Європи

Нагадаємо, що в кількох європейських країнах також тривають акції учнів, студентів та освітян, невдоволених скороченням фінансування, нестачею вчителів і запланованими реформами. Причому там учасники протестів виходять на вулиці з палестинськими прапорами та комуністичною символікою.

Так, у Бельгії демонстрації почалися у франкомовній частині країни. Учні, студенти та освітяни виступають проти скорочення фінансування освіти, збільшення навантаження на викладачів і підвищення плати за навчання у вишах.

В Австрії невдоволення студентів і університетських спільнот пов’язане з можливим скороченням фінансування вищої освіти приблизно на мільярд євро в бюджетному періоді 2028-2030 років.

А у Відні відбулася акція проти заборони носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років. У протесті взяли участь представники мусульманських громад, які виступають проти відповідних обмежень.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Франції на масштабні шкільні протести через нестачу вчителів, переповнені класи та руйнування шкільних будівель, вийшли також студенти країни. У маршах по всіх містах країни взяли участь понад 160 тисяч школярів, студентів та профспілкових активістів.

У Нанті та поблизу Монпарнасу у Парижі між протестуючими та правоохоронцями спалахнули сутички, і поліція була вимушена застосувати сльозогінний газ. Проте переважна більшість демонстрацій були мирними.