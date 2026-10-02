У Фінляндії намагались відправити у відставку уряд: що не сподобалось опозиції

У Фінляндії уряд прем’єра Петтері Орпо, а також окремо самі глава уряду і міністр оборони країни Антті Гяккянен 2 жовтня зберегли "вотум довіри" у парламенті. Справа у тому, що Соціал-демократична партія у парламенті Фінляндії намагалася оголосити уряду і зазначеним урядовцям вотум недовіри через нібито "таємне" поновлення співпраці країни з Ізраїлем.

Проте при голосуванні уряд отримав підтримку 93 депутатів проти 62. За довіру безпосередньо Петтері Орпо та Антті Гяккянену проголосували 114 законодавців (та 61 – "проти"), зазначає національний мовник країни.

Через що суперечка

Соціал-демократична партія, найбільша в парламенті опозиційна партія Фінляндії, ініціювала голосування щодо висловлення недовіри уряду через "політику щодо Близького Сходу". До соціал-демократів долучилася опозиційна партія "Зелених", яка запропонувала оголосити вотум недовіри окремо прем’єру та міністру оборони. Також до них долучився "Лівий союз".

Прем’єру та міністру оборони ставлять у провину візит Гяккянена до Ізраїлю і його зустріч з ізраїльським міністром оборони Ізраелем Кацом.

Раніше Фінляндія та Ізраїль "непомітно, без зайвого шуму" поновили співпрацю між країнами, зазначає фінський мовник. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі розробки та закупівлі оборонної продукції, який було підписано ще у 2013 році.

Що передувало

Після поновлення Ізраїлем бойових дій у секторі Гази у 2023 році на тлі спроб засудження в ООН дій Ізраїлю дію меморандуму було призупинено. Проте наприкінці серпня країни поновили дію документу.

За словами Гяккянена, його візит у Ізраїль був пов'язаний з замовленням Фінляндією ізраїльської системи протиповітряної оборони "Праща Давида".

З моменту вступу на посаду в червні 2023 року уряд прем'єра Орпо "пережив кілька спроб оголосити вотум недовіри в парламенті", зазначає мовник країни.

Нагадаємо, що Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового бар'єру на східному кордоні з Росією. Проєкт вартістю €356 млн передбачає 4,5-метровий паркан, систему технічного спостереження, мережу доріг і 25-метрову розчищену смугу.