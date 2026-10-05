У Чорному морі було атаковано турецьке судно із зерном з України: є загиблі. Фото і відео

У понеділок, 5 жовтня, у Чорному морі дрон атакував турецьке судно, яке перевозило зерно з України. Внаслідок удару загинули двоє членів екіпажу, ще троє моряків дістали поранення.

Про це повідомляє Digi24. Також триває пошук ще одного моряка.

Що відомо про атаку

Інцидент стався приблизно за 20 морських миль (37 км) від румунського узбережжя та за 9 миль (16 км) від нафтової платформи Пескаруш. Судно прямувало з порту Ізмаїл (Одеська область) до Італії.

Інцидент стався приблизно за... Джерело: Скриншот Розгорнути

Близько 11:00 Військово-морське управління Румунії отримало повідомлення про серйозну подію в акваторії за межами територіальних вод країни.

"У понеділок, 05.10.2026, о 10:37 Морський координаційний центр (MRCC) звернувся з проханням про втручання до Румунського агентства рятування на морі (ARSVOM) для проведення рятувальної операції на судні ROYAD MAMMADOV, що знаходиться в районі платформи", – йдеться у повідомленні представників Румунського агентства порятунку на морі.

Станом на 13:20 контрадмірал флотилії Сорін Лірскі повідомив, що, за наявною інформацією, на борту судна перебували 11 членів екіпажу. Водночас командир корабля загинув.

"Інформація дещо суперечлива, оскільки на цю дату, згідно з інформацією, яку я маю з різних джерел, капітан судна помер, моряк – кухар судна – зник безвісти, а інші 11 членів, як кажуть, перебувають на борту", – поінформував він.

Інцидент стався приблизно за... Джерело: Скриншот Розгорнути

Станом на 14:03 румунське військово-морське управління повідомило, що гелікоптер евакуював трьох поранених моряків. Паралельно рятувальники продовжують пошуки ще одного члена екіпажу.

"Ще 8 членів екіпажу, які перебувають у хорошому стані, були підібрані рятувальними суднами, відправленими на місію. Наразі розшукують лише одного моряка", – зазначається у повідомленні.

Реакція Зеленського

На інцидент у Чорному морі відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що російські війська завдали удару двома дронами по цивільному судну під прапором Туреччини, яке перебувало в нейтральних водах і перевозило кукурудзу. За словами глави держави, серед членів екіпажу були громадяни Азербайджану та Індії.

"Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Мої співчуття. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений", – йдеться у повідомленні.

Глава держави підкреслив, що Україна та треті країни неодноразово пропонували конкретні кроки для деескалації й безпеки в Чорному морі. За його словами, Росія натомість продовжує обирати терор і атаки на цивільні судна.

"Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати", – переконаний президент.

Карта. Джерело: Google Maps

Нагадаємо, 3 жовтня стало відомо, що російські війська атакували цивільне вантажне судно під прапором Ліберії в одному з портів Одеської області. Унаслідок удару загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року російські війська атакували комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда на Одещині. Внаслідок удару загинув український капітан, а 15 членів екіпажу вдалося евакуювати.