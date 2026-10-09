У Британії винайшли незвичний спосіб захисту атомних підводних човнів від дронів: що придумали

Військово-морські сили Великої Британії навчають моряків використовувати пожежні шланги для захисту атомних підводних човнів від атак безпілотників. Йдеться про субмарини класу "Вангард" вартістю 4 мільярди фунтів стерлінгів, озброєні ракетами Trident 2.

Шланги з насадками пістолетного типу мають допомогти екіпажам протидіяти дронам, які зможуть обійти наземні засоби оборони. Про це пише The Sun.

Як британські підводники захищатимуться від дронів

Пожежні шланги, відомі як "котушки з центральною подачею", розміщують на палубах підводних човнів як запобіжний захід, коли судна пришвартовані біля військово-морської бази Клайд у Фаслейні.

Шланги оснащені насадками пістолетного типу, які допомагають морякам прицілюватися у повітряні цілі. За словами джерела у ВМС, у найгіршому випадку екіпаж має схопити котушку та використати струмінь води, щоб збити дрон з курсу або навіть вивести його з ладу.

"Доводиться використовувати те, що є", – визнає джерело.

Водночас у ВМС наголошують, що захист баз передбачає кілька рівнів оборони. Вони включають фізичні бар’єри, патрулювання, спостереження, моніторинг і засоби протидії безпілотникам.

"Ми завжди думали, що це буде використовуватися для невеликих шпигунських дронів або для цивільних розваг, але загрози сильно змінилися", – додало джерело.

Навчання з використання пожежних шлангів призначені для протидії безпілотникам малої та середньої дальності, які запускають із повітря. Водночас винищувачі Королівських ВПС можуть перехоплювати ударні дрони дальньої дії, зокрема іранські "Шахед" і російські "Гербера".

Чому база Фаслейн вразлива для безпілотників

База Фаслейн є одним із найтаємніших військових об’єктів Великої Британії. За наявною інформацією, підозрілі безпілотники атакують її щонайменше з 2018 року.

Об’єкт особливо вразливий до дронів малої дальності, оскільки розташований на ділянці шотландської морської затоки завширшки близько одного кілометра.

"Озеро Гаре має чудовий природний захист від ворожих підводних човнів, але через особливості рельєфу воно піддається ризику впливу безпілотників", – заявило джерело у ВМС.

Воно також звернуло увагу, що поблизу є багато громадських доріг, а люди можуть вільно пересуватися пагорбами. Якщо поруч запустять кілька дронів, часу на реагування буде менше.

Підводні човни класу "Вангард" найбільше ризикують зазнати атаки, коли перебувають на поверхні або пришвартовані в порту. Вони можуть залишатися там місяцями, а іноді й роками.

Кількість польотів дронів біля військових баз зросла

Кількість польотів безпілотників поблизу військових баз різко збільшилася: із дев’яти на рік у 2019 році до 340 за останні 12 місяців.

Згідно зі звітом лондонського аналітичного центру IISS, Росія здійснила сотні польотів над ядерними об’єктами по всій Європі. Серед цілей були французька база атомних підводних човнів на острові Іль-Лонг, бельгійський атомний аеродром Кляйне-Брогель і авіабаза Лейкенхіт у графстві Саффолк, де планують розмістити американські ядерні боєголовки повітряного базування.

Автор доповіді Чарлі Едвардс заявив The Sun, що Фаслейн становить інтерес для ворожих держав. За його словами, база вже зазнавала атак, тому не виключено, що вони можуть повторитися.

Едвардс також висловив здивування тим, що для захисту підводних човнів використовують пожежні шланги, та сподівається, що Міністерство оборони інвестуватиме в необхідні засоби оборони.

Які заходи вживають для посилення захисту

Деталі британської системи оборони стали відомі цього тижня після того, як американські бомбардувальники залишили авіабазу Ферфорд у графстві Глостершир. Це сталося попри те, що минулого місяця туди перекинули спеціалізовані підрозділи боротьби з безпілотниками Королівських ВПС через побоювання щодо атаки, яку підтримує Іран.

У неділю бомбардувальники B-1B Lancer повернулися до США через кілька днів після затримання п’ятьох людей неподалік за підозрою в тероризмі та злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами. Згодом заарештували ще двох чоловіків. Шістьох із семи затриманих відпустили під заставу.

Американські офіційні особи заявили, що агенти, яких підтримує Іран, планують запустити кілька хвиль безпілотників. Цей задум, за їхніми словами, нагадує українську операцію "Павутина", під час якої понад 100 дронів запустили з вантажівок углиб Росії для ударів по аеродромах.

У липні британська розвідка також повідомляла, що Росія збудувала металеві клітки для захисту своїх підводних човнів у Чорному морі від безпілотників.

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що безпека військових об’єктів перебуває під постійним контролем.

"Першочерговий обов'язок уряду – національна безпека, і ми дуже серйозно ставимося до безпеки наших людей, об'єктів та місцевих спільнот, особливо тих, де розміщені ядерні об'єкти", – повідомили у відомстві.

Також там зазначили, що в межах Плану інвестицій в оборону протягом наступних чотирьох років спрямують додаткові 470 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення захисту військових об’єктів країни.

Україна також завдавала ударів по російських підводних човнах

Україна неодноразово атакувала російські підводні човни. Зокрема, британські ракети Storm Shadow пошкодили субмарину класу "Кіло" з Краснодара, коли вона перебувала на ремонті в сухому доці в Криму.

Крім того, Україна атакувала російські підводні човни надводними, підводними та повітряними безпілотниками в порту Новоросійська на східній околиці Чорного моря.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Чорному морі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оперативною групою MCM Black Sea було знайдено та нейтралізовано 161 морську міну. Причому переважну більшість – 133 зі всіх знайдених, – було знешкоджено фахівцями України.