У Британії резервістів попередили про потребу бути готовими до мобілізації на війну: що відбувається

Міністерство оборони Великої Британії закликало військових резервістів бути готовими до можливого призову на військову службу в разі війни. Вперше з часів холодної війни близько 100 тисяч представників стратегічного резерву отримали відповідні листи на тлі посилення загрози з боку Росії.

Про це повідомляє The Telegraph. Резервістам запропонували добровільно долучитися до військової підготовки та навчань, зокрема масштабних маневрів НАТО Steadfast Defender, запланованих на весну 2027 року.

Британія посилює готовність військового резерву

Листи, підписані командувачами трьох видів Збройних сил Великої Британії, надіслали ветеранам, які нещодавно звільнилися з військової служби та зберігають зобов'язання повернутися до війська за виняткових обставин.

Їх також попросили оновити контактні дані та надати інформацію про нинішнє місце роботи й професійні навички.

Джерело видання у британській армії пояснило, що ініціатива спрямована на актуалізацію інформації про ветеранів. Зокрема, набуті ними після завершення військової служби навички можуть бути кориснішими для оборони країни, ніж їхній попередній військовий досвід.

У Міністерстві оборони наголосили, що розсилання листів є практичним кроком для підвищення обороноздатності та посилення стримування потенційного противника.

Водночас міністр у справах ветеранів Калвін Бейлі запевнив, що наразі не йдеться про негайну мобілізацію резервістів.

"Ці листи не означають, що резервістів ось-ось мобілізують. Це лише необхідний організаційний захід, щоб ми знали, як зв'язатися з тими, хто підлягає призову, та мали актуальну інформацію про їхні навички й досвід", – пояснив він.

За даними видання, чисельність регулярної британської армії наразі є найменшою з часів наполеонівських воєн і наближається до 73 тисяч військовослужбовців.

Британський уряд також прагне посилити оборонну стійкість країни в межах виконання статті 3 Північноатлантичного договору, яка передбачає розвиток індивідуальної та колективної спроможності держав НАТО протистояти збройному нападу.

Чому Британія готується до можливої війни

Рішення британського Міноборони ухвалено на тлі зростання загроз із боку Росії. Минулого тижня російські крилаті ракети та безпілотник потрапили на територію східної Польщі поблизу району проведення військових навчань під керівництвом Великої Британії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг раніше попереджав, що країна має бути готовою до війни впродовж тисячі днів, а також бути спроможною разом із союзниками воювати та перемагати.

У четвер, 26 листопада, в ефірі Sky News він заявив, що Велика Британія діє в умовах підвищеної загрози, та назвав звернення до резервістів розумним і необхідним запобіжним заходом.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск припустив, що ракетний інцидент міг бути навмисною провокацією Росії проти Великої Британії, Польщі та інших держав НАТО.

Очільник британського уряду Енді Бернем рішуче засудив дії РФ та запевнив, що Лондон надаватиме Варшаві всю можливу підтримку.

Нагадаємо, Королівські військово-повітряні сили Великої Британії почали розміщувати літаки на ніч в ангарах для захисту від потенційних атак безпілотників. Крім того, британські військові планують обладнати авіабази спеціальними протидроновими сітками.

Як писав OBOZ.UA, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Росія не має права висувати масштабні вимоги щодо гарантій безпеки, оскільки саме вона розпочала агресію проти України. Він також наголосив, що європейські партнери готові до мирних переговорів, однак продовжуватимуть нарощувати військову допомогу Києву.