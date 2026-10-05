У Британії пройшов антиміграційний протест: дванадцятьох людей заарештували

У британському місті Госпорті, графство Гемпшир, під час антиміграційного протесту заарештували 12 людей. Їх підозрюють у низці правопорушень, зокрема нападі на поліцейського, пошкодженні майна та перебуванні в стані алкогольного сп'яніння з порушенням громадського порядку.

Про це повідомляє Sky News. Протест відбувався біля пристані в неділю на тлі повідомлень про підготовку влади до прибуття човна зі 149 мігрантами.

Що відбувалося під час протесту

Близько 350 протестувальників зібралися в районі пристані, деякі з них запускали сигнальні ракети, також сталися сутички з правоохоронцями. Один із затриманих – 29-річний чоловік – блокував рух карет швидкої допомоги.

Невеликий човен із мігрантами супроводжували французькі рятувальні судна, доки він не зустрівся з двома човнами Королівської національної інституції рятування на воді (RNLI) у британських водах.

Згодом натовп розійшовся близько 2:00. Поліція Гемпширу та острова Вайт підтвердила арешти 12 людей. Правоохоронці продовжать переглядати записи з бодікамер та відео, опубліковані в інтернеті, щоб виявити можливі інші правопорушення.

Кілька поліцейських отримали легкі травми та були оглянуті на місці. Ще одному цивільному знадобилася допомога через біль у грудях.

Реакція поліції та влади

Заступник начальника поліції Саймон Доддс заявив, що події швидко переросли у насильницькі масові заворушення, які не мають стосунку до мирного протесту. Усі заарештовані наразі перебувають під вартою.

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії підтвердили, що мігрантів із човна доправлять до графства Кент для проходження необхідних процедур.

У Даунінг-стріт запевнили, що уряд досяг "реального прогресу" у боротьбі з нелегальним перетином протоки, а прикордонна служба працює цілодобово.

Скільки мігрантів дісталися Британії через Ла-Манш

Загалом того дня до Британії на п'яти човнах прибули 418 мігрантів. Перетин кордону супроводжується високим ризиком: того ж дня під час чергової спроби дістатися узбережжя загинули двоє чоловіків, а дві жінки зазнали сильних опіків від палаючого пального.

З початку року через Ла-Манш до Великої Британії дісталися 19 869 мігрантів. Попри це, показник залишається на 43% меншим за аналогічний період минулого року та на 23% нижчим за показник 2024 року.

Минулого місяця у цьому ж районі вже збиралися протестувальники через подібні чутки, але тоді судно з 51 мігрантом перенаправили до порту Дувр.

Нагадаємо, у Великій Британії двом іранським мігрантам висунули звинувачення у підготовці теракту проти єврейської громади Манчестера. За версією слідства, вони планували напади на Єврейський музей Манчестера та синагогу в Хітон-Парку.

Як писав OBOZ.UA, частина британців виступила проти змін у політиці щодо мігрантів та біженців. Зокрема, у країні обговорюють скорочення виплат спонсорам, які надають житло українським біженцям.