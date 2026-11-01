У Болгарії стартував другий тур виборів президента: що зміниться для України

У неділю, 1 листопада, громадяни Болгарії обирають президента країни у другому турі виборів. За посаду змагаються чинна президентка Іліана Йотова та колишній тимчасовий прем'єр-міністр Андрій Гюров.

Їхні позиції щодо Росії та підтримки України суттєво відрізняються. Результати голосування можуть вплинути на політичний баланс у країні та дискусії щодо подальшої підтримки Києва, пишуть Болгарське телеграфне агентство (BTA) та Bloomberg.

Як проходить другий тур виборів у Болгарії

Минулої неділі жодна з 27 президентських пар не набрала достатньої кількості голосів для перемоги в першому турі. Тепер виборцям належить визначити переможця другого туру.

Право голосу мають майже 6,6 млн громадян. Голосування в Болгарії розпочалося о 7:00 і триватиме до 20:00. Якщо на дільницях залишаться люди, які ще не проголосували, їхню роботу можуть продовжити, але не пізніше ніж до 21:00. Такі самі часові правила діють на закордонних дільницях за місцевим часом.

Після завершення голосування виборчі комісії мають підрахувати голоси, оформити протоколи й передати їх до районних виборчих комісій. Остаточні результати виборів президента та віцепрезидента Центральна виборча комісія має оголосити протягом трьох днів після голосування.

Що відомо про кандидатів

Як пише Bloomberg, за президентську посаду змагаються Іліана Йотова та Андрій Гюров – колишній тимчасовий прем'єр-міністр і заступник голови центрального банку.

Йотова пов'язана з Руменом Радевим, який раніше був президентом Болгарії, а після перемоги на квітневих парламентських виборах очолив уряд. Її успіх на виборах міг би зміцнити політичні позиції прем'єра.

Радев виступає проти надання Україні військової допомоги та запровадження санкцій проти Москви. Він також закликав Європейський Союз відновити відносини з Росією, заявляючи, що такий підхід відповідає інтересам блоку.

Йотова не змогла здобути переконливу перемогу в першому турі. Голосування супроводжувалося низькою явкою та несподіваним зростанням підтримки її суперника на завершальному етапі кампанії.

62-річна Йотова раніше працювала журналісткою та була депутаткою Європейського парламенту. До обрання президенткою вона дев'ять років обіймала посаду віцепрезидентки за президентства Радева.

50-річний Гюров – колишній депутат, якого підтримує альянс прозахідних партій. Він балотується з антикорупційною програмою. У лютому Йотова призначила його тимчасовим прем'єр-міністром, доручивши організувати загальні вибори.

Під час перебування на цій посаді Гюров відкрито підтримував Україну та підписав із Києвом десятирічну угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Які позиції кандидатів щодо Росії та України

Іліана Йотова та Андрій Гюров представляють різні підходи до відносин із Москвою та війни в Україні.

Йотова відмовилася звинувачувати Кремль у нещодавніх атаках дронів у Чорному морі, пояснивши це браком доказів. Водночас вона закликала запровадити мораторій на такі атаки, але не уточнила, як саме його можна забезпечити.

Гюров, навпаки, під час роботи тимчасовим прем'єр-міністром послідовно демонстрував підтримку України. Його позиція та підписана з Києвом безпекова угода стали одними з помітних відмінностей між двома кандидатами під час виборчої кампанії.

Чи змінить результат виборів зовнішню політику Болгарії

Водночас роль президента Болгарії переважно церемоніальна. Глава держави має право вето, однак парламент може подолати його більшістю голосів.

Тому результати президентських виборів не означатимуть автоматичної зміни зовнішньополітичного курсу країни. Водночас вони можуть вплинути на політичний баланс у Болгарії та публічні дискусії щодо підтримки України.

Як повідомляв OBOZ.UA, офіційний період передвиборчої кампанії на чергових президентських виборах у Болгарії розпочався 25 вересня і тривав до 23 жовтня, періоду, коли заголовки газет домінували про напади на торговельні судна в Чорному морі біля узбережжя Болгарії та Румунії. Вважається, що ці напади є справою Росії, але Радев та Йотова відмовилися перекласти провину, стверджуючи, що доказів немає.

Варто зазначити, що Болгарія планує до 30 жовтня приєднатися до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам у Чорному морі. Рішення ухвалили на тлі двох атак дронів на цивільні вантажні судна біля болгарського узбережжя протягом одного тижня, одна з яких призвела до затоплення судна та зникнення 11 членів екіпажу.