У Берлінському соборі вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні. Фото

Незадовго до Дня пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій, який в Україні припадає на четверту суботу листопада, у Берлінському соборі (Berliner Dom) у столиці Німеччини відслужили екуменічне поминальне богослужіння, щоб вшанувати мільйони загиблих українців. Після цього там відбувся концерт-реквієм "Голос землі".

Участь у службі, яку супроводжував спів хору Cantus української греко-католицької парафії Святого Миколая в Берліні, взяли представники євангелічної, католицької та православної церков. Про це пише "Укрінформ".

Богослужіння, присвячені трагедії голодоморів в Україні, проводяться в Берлінському соборі вже шостий рік поспіль.

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

"Пам'ять про Голодомор саме сьогодні набуває болісної актуальності. Разом із представниками євангелічної, католицької та православної церков ми хочемо вшанувати пам'ять жертв і подати чіткий сигнал проти забуття, проти гноблення та на захист людської гідності", – заявили організатори події.

Проповідник Берлінського собору Штефан Шольпп, звертаючись до відвідувачів, нагадав, що через Голодомор 1932–1933 років загинули мільйони жителів України. Сталінський режим вилучав зерно, блокував села, а після цього всього – заперечував масовий голод.

"Сьогодні ми згадуємо геноцид, який відбувся у самому серці Європи у 1930-х роках", – підкреслив Шольпп.

На поминальній службі були присутні посол України в Німеччині Олексій Макеєв і посли та представники дипломатичних місій інших держав.

Із проповіддю також виступив єпископ Євангелічної церкви Берлін-Бранденбург-Сілезька Верхня Лужиця Крістіан Штебляйн. Він наголосив на стійкості українського народу, який попри війну продовжує захищати свою свободу та життя.

"Світло українок та українців сильніше, інакше нас би тут не було. Ми пам'ятаємо й дбаємо про те, щоб це світло не згасло", – сказав єпископ.

Він запевнив українців у солідарності та підтримці: "Ми стоїмо поруч із вами".

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

На завершення поминальної служби хор виконав духовний гімн "Молитва за Україну" ("Боже великий, єдиний, нам Україну храни").

Після цього відбувся концерт-реквієм "Голос землі" (Stimme der Erde) на вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932–1933 років. Музичну програму виконали український струнний оркестр Danapris String Orchestra, створений у Берліні у 2022 році як проєкт Mriya Orchestra, та вокальний ансамбль сучасної музики Alter Ratio, заснований у Києві у 2010 році.

До програми концерту увійшли твори українських та іноземних композиторів, зокрема, Валентина Сильвестрова, Максима Березовського, Максима Шалигіна, Вікторії Польової, Самюеля Барбера та Арво Пярта.

У Berliner Dom вшанували пам... Джерело: Василь Короткий / Укрінформ Розгорнути

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