У Барселоні вуличні протести переросли у жорстокі сутички: поліція затримала 128 осіб

Вже другий день поспіль у Барселоні (Іспанія) тривають вуличні протести. Станом на неділю, 25 жовтня, відомо про те, що мітинги переросли у жорстокі сутички. Наразі поліція вже затримала 128 осіб.

Про це пише видання Еuronews. Журналісти додають, що загалом, на піку демонстрації, у ній взяли участь близько 600 осіб. Деякі протестувальники кидали каміння та інші важкі предмети в поліцейських, тоді як кілька груп зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини магазинів. У суботу, 24 жовтня, вночі центр Барселони пережив хаос: групи молодих людей зіткнулися з поліцією, а магазини були пограбовані.

"За даними влади, заворушення, що розпочалися пізно вдень навколо площі Каталонії, призвели до 128 арештів, приблизно чверть з яких – неповнолітні. П'ятнадцять поліцейських також отримали поранення протягом ночі", – йдеться в повідомленні видання.

Збір, який рекламувався в соціальних мережах під гаслом Instituts Indignats ("Обурені інститути"), мав на меті привести французький молодіжний рух Lycéens Indignés ("Обурені ліцеї") до столиці Каталонії.

Що передувало

За інформацією ЗМІ, заворушення розпочалися близько 18:00, 24 жовтня, коли кілька груп молодих людей, багато з яких були одягнені в чорне та в капюшонах, почали нищити вуличні меблі. Потім втрутилася поліція з боротьби з масовими заворушеннями, що спонукало демонстрантів розбігтися по прилеглих вулицях, де сутички продовжилися.

Протестувальники кидали каміння та інші важкі предмети в офіцерів, тоді як кілька груп зводили барикади, підпалювали сміттєві баки та розбивали вітрини магазинів. Поліція відповіла, застосувавши заряди, щоб розігнати учасників, які намагалися відновити контроль над територією.

За даними ЗМІ, було пограбовано близько 14 магазинів. Внаслідок зіткнень також пошкоджено мотоцикли, велосипеди та автобусні зупинки.

Через насильство численні підприємства закрилися, а Міська гвардія (Guardia Urbana) обмежила доступ до площі Каталонії. Рух поїздів, що зупинялися на станції Пласа Каталонії, також був тимчасово припинений.

Мер Барселони Хауме Кольбоні засудив інциденти та оголосив, що міська рада візьме участь у судовому провадженні, щоб домогтися відповідальності за завдану шкоду.

"Це не залишиться так, як є. Ми підемо до кінця", – попередив Колбоні, додавши, що для батьків або законних опікунів неповнолітніх, які це стосується, можуть бути наслідки.

Президент уряду Каталонії Сальвадор Ілья також засудив заворушення та захистив дії поліції.

"Протестування – це демократичне право", – сказав він, хоча й наголосив, що насильство не може бути виправданим як частина цього права.

Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Каталонії Нурія Парлон назвала інциденти "безпідставним насильством та вандалізмом" і наполягала на тому, що винні не захищали жодної законної справи.

Втім, обидва посадовця відмежували заворушення від табору за права на житло, який вже кілька тижнів (з 8 жовтня) розташовується на площі Каталонії у Барселоні.

Як повідомляв OBOZ.UA, іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес оголосив про дострокові парламентські вибори, призначивши їх на 29 листопада. Він вирішив розпустити парламент після того, як уряд не зміг провести через Конгрес два декрети щодо житла, а його коаліція втратила необхідну підтримку.