Туреччина заборонила соціальні мережі для дітей віком до 15 років: як це працюватиме

Уряд Туреччини офіційно запровадив заборону на доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років. Відповідний закон опублікували після того, як у квітні його ухвалив турецький парламент.

Документ передбачає, що платформи мають вжити необхідних технічних та адміністративних заходів для виконання нових вимог. Зокрема, йдеться про перевірку віку користувачів за допомогою спеціального цифрового токена, виданого державою.

Закон зобов'язує соціальні мережі впровадити механізми, які не дозволятимуть дітям до 15 років користуватися їхніми послугами. Для цього платформи повинні будуть організувати перевірку віку та виконати інші технічні вимоги.

Окремі обмеження передбачені для підлітків старше 15 років. Соціальним мережам заборонять пропонувати їм послуги, які можуть мати ефект звикання.

Обмеження в Туреччині

Туреччина й раніше запроваджувала жорсткі обмеження щодо соціальних мереж. Влада країни неодноразово блокувала окремі акаунти медіа та активістів, а іноді обмежувала доступ до цілих платформ.

У 2024 році Анкара на тиждень заблокувала Інстаграм, що належить компанії Мета. Тоді турецька влада заявляла про цензуру публікацій користувачів, які оплакували загибель лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Минулого тижня в Туреччині також заблокували новинний сайт і його акаунти в соціальних мережах. Причиною стало рішення суду, який визнав опубліковані матеріали "пропагандою ЛГБТ". Це викликало обурення правозахисних організацій і груп, які захищають свободу медіа.

У звіті американської організації Freedom House за 2025 рік інтернет у Туреччині охарактеризували як "невільний".

Світові обмеження

Туреччина приєдналася до країн, які посилюють вікові обмеження на доступ до соціальних мереж. Серед них Австралія та Індонезія, які вже запроваджують або розглядають суворіші правила для неповнолітніх.

У вересні Європейський Союз представив законодавчу пропозицію щодо обмеження доступу дітей до соціальних мереж і платформ для обміну відео до досягнення ними 15 років. Цьому передували кілька місяців активних закликів європейських лідерів посилити захист дітей в інтернеті.

Австрія, Данія, Франція, Греція та Іспанія також працюють над національними законами, які обмежать доступ дітей до соціальних мереж. Велика Британія, як очікується, запровадить відповідну заборону наступного року.

Канада, своєю чергою, представила законопроєкт, який передбачає обмеження доступу до соціальних платформ для дітей віком до 16 років.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в Україні хочуть обмежити доступ дітей до соцмереж. У Верховній Раді вже готують законопроєкт.