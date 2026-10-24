ЦРУ повністю на боці України попри загравання Трампа із РФ – медіа

Попри загравання президента США Дональда Трампа із Росією, ЦРУ (Центральне розвідувальне управління) продовжує допомагати Україні. Співпраця між ЦРУ та українськими спецслужбами залишається тісною, а розвідувальні операції проти РФ стали ще активнішими.

Важливу роль у цих відносинах відіграє директор розвідвідомства Джон Реткліфф. Про це повідомляє The Atlantic.

Директор ЦРУ може впливати на позицію Трампа

Реткліфф опинився між президентом США, який конфліктує з Києвом, і розвідувальним відомством, що відіграє важливу роль у протидії російській агресії. Однак, за словами західних розвідників, попри риторику Трампа, операції ЦРУ проти Росії стали активнішими, ніж за часів Джо Байдена.

Українська влада не вважає Реткліффа безумовним союзником, адже він виконує рішення президента. Якщо Трамп наказав би припинити обмін розвідданими через українські удари по російських НПЗ, директор ЦРУ мав би підкоритися. Тим часом Реткліфф виступає за повернення відомства до його основних завдань, серед яких розвідка та таємні операції.

Завдяки багаторічній співпраці в Києві сподіваються, що він доноситиме Трампу об’єктивну інформацію про перебіг війни.

Понад десять нинішніх і колишніх американських та європейських розвідників характеризують Реткліффа як посадовця, який усвідомлює загрозу з боку Росії не лише для України, а й для США та їхніх союзників.

На відміну від інших представників адміністрації, Реткліфф рідко виступає публічно та майже не коментує події в соцмережах. Це дає йому змогу відвертіше обговорювати з Трампом ситуацію за зачиненими дверима та не пом’якшувати свої оцінки Росії заради публічної риторики.

"Він добре поінформований і розуміє реальну ситуацію", – сказав один високопоставлений чиновник української розвідки, який безпосередньо працює з ЦРУ.

Трамп шукає спосіб схилити Путіна до переговорів

Успіхи ЦРУ в допомозі Україні стали проблемою для Трампа. Регулярні удари по російських нафтопереробних заводах послабили економіку РФ і вплинули на її військовий потенціал. Трамп пов’язує пошкодження НПЗ зі зростанням цін на паливо та наполягає на припиненні українських атак, водночас домовившись із російським диктатором Володимиром Путіним про продаж російського дизеля на світовому ринку.

За словами трьох співрозмовників, обізнаних із переговорами, ця заява Трампа стала несподіванкою. Деякі його радники відмовляли його від розмови з Путіним без конкретної мирної пропозиції, побоюючись, що послаблення санкцій без зустрічних поступок з боку Росії матиме вигляд слабкості.

Трамп, імовірно, розраховував, що можливість відновлення доходів Росії від продажу палива спонукатиме кремлівського очільника повернутися до мирних переговорів. Однак американська розвідка роками дотримується думки, що російський лідер продовжує війну, бо вірить у свою перемогу. Він може розраховувати не лише на військовий успіх, а й на те, що з часом союзники України втомляться її підтримувати.

Глава ЦРУ відвідав Москву для переговорів

У серпні Трамп спробував інший підхід до завершення війни, відправивши директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Там той зустрівся з представниками російських спецслужб і виклав оцінку американської розвідки щодо ситуації на фронті. Висновок полягав у тому, що жодна зі сторін не здобула вирішальної переваги, адже російські війська не досягли значних успіхів, але й Україна не змогла витіснити їх зі своєї території.

Реткліфф скористався закритим каналом зв’язку між американськими та російськими розвідниками, який дає змогу обговорювати важливі питання без уваги преси та політиків. Його візит мав показати Москві, що США передають оцінку ситуації безпосередньо через спецслужби, а не дипломатичними каналами.

Хоча Реткліфф не зустрічався особисто з Путіним, російські розвідники мали передати керівництву зміст його повідомлень. У США та серед їхніх союзників давно припускають, що оточення російського президента може перебільшувати його шанси на перемогу. Тому Реткліфф, який має доступ до інформації про перебіг війни, міг донести до Москви оцінку, здатну змусити Путіна переглянути свою стратегію.

У вересні директор ЦРУ також розповів Володимиру Зеленському про поїздку до Москви. Їхня розмова відбулася випадково під час дозаправлення літаків в Ірландії, але продемонструвала, що український президент і керівник американської розвідки можуть оперативно обмінюватися інформацією та відверто обговорювати перебіг війни.

Як Реткліфф допомагає Україні попри тиск Білого дому

Минулого тижня Україна могла відчути наслідки потенційного скорочення розвідувальної підтримки США. Під час російського обстрілу Києва з’явилися повідомлення про перебої в роботі Starlink та американських систем раннього попередження. За даними джерел, знайомих із ситуацією, це ускладнило виявлення частини російських ракет і їх перехоплення.

Представник української розвідки поклав відповідальність на американську сторону, однак є свідчення, що причиною невдалого перехоплення деяких цілей могли стати технічні несправності. Офіційно США не припинили передавати Україні розвіддані, проте Трамп може ухвалити таке рішення будь-коли.

За словами людей, які працювали з директором ЦРУ Джоном Реткліффом, у разі відповідного наказу президента він не намагатиметься переконати його змінити рішення, навіть якщо це викличе занепокоєння всередині розвідувального відомства.

Під час слухань щодо затвердження на посаді у 2025 році Реткліфф заявив, що прагне зосередити роботу ЦРУ на його ключових завданнях – розвідці та таємних операціях. Він наголосив, що агентство виконуватиме доручення президента і проводитиме операції там, де інші структури не можуть діяти.

Варто зазначити, що торік, після публічної суперечки Трампа із Зеленським у Білому домі, США тимчасово призупинили передавання Україні розвідувальних даних. Через п’ять днів Реткліфф пояснив, що президент хотів переконатися у відданості українського лідера мирному процесу. Після зустрічі Зеленський надіслав Трампу листа, у якому подякував за американську допомогу та заявив про готовність України до переговорів.

Трамп зачитав частину цього звернення під час виступу перед Конгресом і назвав слова Зеленського важливими.

Реткліфф вважав, що пауза в допомозі США дала Зеленському час обміркувати подальші кроки. Він підтримав рішення українського президента звернутися до Трампа й спрогнозував відновлення обміну розвідданими. Директор ЦРУ також наголосив на важливості співпраці з Україною для протидії російській агресії та просування мирних переговорів.

Як наголосило видання, фактично Реткліфф радив Зеленському враховувати характер Трампа, адже сам добре розуміє, як ладнати з американським президентом.

Як писав OBOZ.UA, Реткліфф під час поїздки до Москви наприкінці серпня передав російському керівництву оцінку американських спецслужб щодо війни проти України. Американська розвідка вважає, що якщо РФ продовжить війну проти України, її економіка зрештою не витримає. В результаті Росія програє і на неї чекає такий самий крах, якого зазнав Радянський Союз.