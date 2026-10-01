"Це сценарій 11 вересня": ізраїльські спецслужби вважають, що другий пілот літака Flydubai планував врізатись у хмарочос

Той теракт, який стався 11 вересня 2001 року в США, й досі вважається наймасовішим за кількістю постраждалих та жертв. Але 30 вересня 2026 року в Ізраїлі міг статися аналогічний, і хто знає – може останній зрівнявся б або навіть випередив американську трагедію за кількістю жертв. Йдеться про інцидент з літаком Flydubai, який летів з ОАЕ до Ізраїлю.

Ізраїльські спецслужби вважають, що другий пілот літака Flydubai намагався захопити керування, щоб направити лайнер на зіткнення з хмарочосом у Тель-Авіві. Про це виданню The Telegraph повідомили три обізнані джерела.

Сценарій 11 вересня

"Вважається, що це сценарій, подібний до теракту 11 вересня, коли другий пілот вбиває пілота і розбиває літак на території Ізраїлю разом з усіма пасажирами, більшість із яких – ізраїльтяни", – цитує видання одне з своїх джерел.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу стверджує, що пілота-терориста заарештували та допитують. Причому його особа, наміри та мотиви офіційно досі не оприлюднені.

Та за інформацією правоохоронних джерел The Telegraph, заарештований є оманцем.

Ізраїль вже розслідує, як вийшло, що саме оманцу дозволили виконувати рейс до Тель-Авіва, враховуючи, що Оман та Ізраїль не мають дипломатичних відносин, а Ізраїль запроваджує суворий контроль за іноземними екіпажами, що літають у його повітряному просторі.

Деталі інциденту

Як повідомляв OBOZ.UA, пасажирський літак, що прямував із Дубая до Тель-Авіва, передав код, який вказує на викрадення. Повітряне судно знизилося до підозрілої висоти та змінило курс у бік Саудівської Аравії.

В літаку було 180 пасажирів, включаючи понад 100 ізраїльтян. Рейс, який прямував з Абу-Дабі до Тель-Авіва, через зазначений інцидент був перенаправлений до Саудівської Аравії.

Як пізніше розповів Нетаньяху, на борту один із пілотів під час польоту поранив іншого ножем, після чого, ймовірно, намагався спровокувати падіння літака. Та пасажирам разом з одним із членів екіпажу вдалося потрапити до кабіни пілотів і знешкодити нападника.

Несподівані дипломатичні наслідки

Так чи так, ця спроба теракту може зруйнувати "делікатні відносини" між країнами Перської затоки та Ізраїлем, які останніми роками дедалі поліпшувалися, вважають в The Telegraph. Видання цитує кілька ізраїльських політиків, які на відміну від прем’єру країни незадовільні суто констатацією фактів і вимагають помсти у той чи інший спосіб.

Так, ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац прямо назвав інцидент "спробою джихадистського нападу", на який "повинна бути відповідна реакція". За його словами, "згідно з попередньою інформацією військових, терорист мав один намір розбити літак з усіма пасажирами на борту".

Інший "яструб" у кабміні Нетаньягу, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що даний інцидент показав: Ізраїль повинен продовжувати свої військові зусилля, "доки не досягнемо повної перемоги в Ірані, Лівані, Газі, Юдеї та Самарії".

І це не єдині голоси в Ізраїлі, через які "стосунки з ОАЄ можуть знов погіршитись", зазначають в виданні.

Інциденти з авіаперевізниками

Нагадаємо, Іран різко відреагував на новий виток економічного тиску з боку США, спрямований на ізоляцію цивільної авіації країни. Тегеран попередив сусідні держави про заходи у відповідь, якщо вони підкоряться вимогам Вашингтона і припинять обслуговування іранських авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Венесуелі розбився легкомоторний літак, на борту якого перебувало семеро людей. Серед них – українська модель Софія Комар та двоє місцевих бізнесменів – брати Домінго Арнальдо та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон. Усі пасажири та члени екіпажу вижили, однак отримали травми, а інформації про їхній стан та місце госпіталізації наразі немає.