"Це просто магія": вчені розгадали таємницю римського кубка, який змінює колір. Фото

Дослідники з Університету Шеффілда відтворили унікальний оптичний ефект давньоримського скла, використовуючи наночастинки золота та срібла. Результати експерименту допоможуть зрозуміти, як майстри близько 1600 років тому створювали посудину, яка змінює відтінок залежно від освітлення.

Науковцям вдалося відтворити властивості знаменитого кубка Лікурга, який за звичайного освітлення має зелений колір, а при проходженні світла крізь скло стає червоним. Про це повідомляє The Guardian.

Оригінальний кубок Лікурга датується IV століттям і зберігається в Британському музеї. Його вважають одним із найвидатніших зразків давньоримського склоробства. Особливість посудини полягає в тому, що її колір змінюється залежно від розташування джерела світла: за звичайного освітлення скло має нефритово-зелений відтінок, а при підсвічуванні зсередини стає рубіново-червоним.

Поверхню кубка прикрашає рельєфне зображення міфу про царя Лікурга та бога вина Діоніса. На ньому виноградна лоза обплітає царя, символізуючи перемогу божества над своїм противником. У 2022 році міжнародна група експертів визнала виріб одним із семи скляних чудес світу.

Дослідження провели фахівці Університету Шеффілда. Технікиня кафедри хімічної, матеріалознавчої та біологічної інженерії Ліза Голландс працювала над проєктом разом із професоркою Керолайн Джексон, експерткою з давньоримського скла.

Для відтворення ефекту науковці використали наночастинки золота та срібла, розмір яких приблизно у тисячу разів менший за піщинку. Скло розплавили за температури понад 1000 градусів Цельсія, а під час охолодження всередині матеріалу почали формуватися нанокристали металів.

Саме ці частинки впливають на проходження світла крізь скло. Як пояснила Голландс, коли світло проходить через матеріал, наночастинки блокують сині та зелені складові спектра, пропускаючи переважно червоні й помаранчеві. Водночас відбите від поверхні світло розсіюється, завдяки чому скло набуває зеленого відтінку.

Дослідниця назвала роботу над відтворенням давньої технології справою, у яку вклала багато зусиль і захоплення. Вона також зізналася, що результат здається їй справжньою магією.

Почесний професор археологічних матеріалів Університетського коледжу Лондона Ієн Фрістан зазначив, що схоже за кольором скло вчені відтворювали ще у 1960-х роках. Однак сучасний експеримент дозволив значно точніше наблизитися до зелених і червоних відтінків оригінального кубка.

Колір скла залежав від умов у печі, зокрема від розташування матеріалу під час нагрівання. Навіть зміна його положення могла вплинути на кінцевий результат. Це свідчить про те, що давнім майстрам було складно повністю контролювати процес виготовлення.

Фрістан припустив, що унікальні властивості кубка могли стати результатом вдалого збігу обставин. Водночас відтворення оптичного ефекту дає дослідникам змогу краще зрозуміти технологічні можливості римських склоробів.

На думку науковців, поєднання зеленого та червоного кольорів могло мати символічне значення. Зокрема, воно могло асоціюватися з дозріванням винограду, адже зображений на кубку міф пов’язаний із Діонісом і виноградною лозою. Тому посудину могли використовувати під час застільних або святкових церемоній.

Університет Шеффілда також залучив художника зі скла Елліота Вокера, щоб продемонструвати відтворений оптичний ефект у сучасному мистецтві. Він створив скульптуру, яка поєднує сюжет кубка Лікурга з мотивами давньоримської скульптури "Атлас Фарнезе", замінивши глобус у композиції чашею.

Митець зазначив, що ця робота стала для нього способом відчути зв’язок із давньоримськими майстрами.

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