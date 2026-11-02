"Це правда": Трамп заявив, що США шпигують за Китаєм і Росією краще, ніж ті за Штатами. Відео

Президент США Дональд Трамп визнав, що Китай та Росія шпигують за Штатами. Однак, підкреслив глава Білого дому, те саме роблять і США.

І їм це вдається "навіть краще", тож перейматися цим, на думку Трампа, американцям не варто. Такою звісткою президент США поділився з учасниками передвиборчого мітингу республіканців у штаті Айова, фрагмент з його виступу оприлюднює Clash Report.

Що сказав Трамп

Під час свого виступу Трамп визнав, що Росія, Китай і Сполучені Штати взаємно шпигують одне за одним. Втім, на думку президента СШ, його країна і у цьому перевершує своїх геополітичних супротивників.

"Хтось дійсно сказав: "Китай шпигує за нами, сер". Я відповів: "Так, ми шпигуємо за ними теж, не хвилюйтеся про це". Він сказав: "Це жахливо! Китай, Росія – вони шпигують за нами, сер". Я сказав: "Це правда, і ми робимо те саме з ними. Але у нас це виходить навіть краще, тож не турбуйтеся про це", – видав американський президент.

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Цю заяву він зробив на передвиборчому мітингу в Айові 1 листопада.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Трамп відповів, чи запросить Зеленського на саміт G20.

Російського диктатора Володимира Путіна він туди вже запросив.