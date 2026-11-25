"Це ненормально": глава МЗС Естонії сказав, скільки російських туристів в'їхало до ЄС минулого року

Минулого року до Шенгенської зони в'їхали 650 тисяч російських туристів. Міністр закордонних справ Естонії Магрус Цахкна вважає таку ситуацію ненормальною на тлі російських атак, диверсій та інших загроз у Європі.

Він закликав суттєво обмежити можливість в'їзду громадян РФ до Євросоюзу. Про це Цахкна заявив на пресконференції в Києві, пише Укрінформ.

Скільки росіян відвідали Шенгенську зону

За словами естонського міністра, торік до Шенгенської зони прибули 650 тисяч російських туристів. Він наголосив, що на тлі дій Росії проти європейських держав така кількість поїздок є неприпустимою.

"Наразі готується пакет санкцій ЄС. Андрій згадував про візові обмеження. Нам необхідно суттєво обмежити можливість в’їзду російських туристів до ЄС. Для порівняння: минулого року до Шенгенської зони в’їхало 650 000 російських туристів. Це ненормально. Ми бачимо, що Росія атакує не лише Україну – вона атакує Європу", – зазначив Цахкна.

Російські диверсії та загрози для Європи

Глава МЗС Естонії пояснив, що європейські країни дедалі частіше стикаються з терористичними актами, диверсіями, дезінформацією та кібератаками з боку Росії.

Як приклад він навів заяву уряду Данії, оприлюднену минулої п'ятниці. Тоді данська влада повідомила, що російські спецслужби отримали наказ здійснити замах на території країни.

"Отже, стає зрозуміло, що Естонія чи країни Балтії – не єдині цілі. Росія атакує Європу; вона нападає не лише на держави, що межують із нею. Це дуже чіткий сигнал", – підкреслив Цахкна.

Міністр наголосив, що загроза з боку Росії стосується не лише країн, які мають спільний кордон із РФ, а й інших європейських держав.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що дії Естонії нібито перебувають на межі розв'язання відкритої війни. Приводом для чергового загострення стала заява Таллінна про підпал підприємства військово-промислового комплексу поблизу столиці та рішення закрити пункти пропуску на кордоні з РФ.