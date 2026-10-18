"Це катастрофа": у Канаді сталась масштабна пожежа на військовій базі, є жертви

На військовій базі "Вейнрайт" у канадській провінції Альберта сталася масштабна пожежа. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Про це повідомляє CBC News, цитуючи міністра оборони Канади Девіда Макгінті. Обставини інциденту розслідують канадські військові разом із Королівською канадською кінною поліцією.

В Оттаві Макгінті заявив журналістам, що не пригадує подібних інцидентів останнім часом. Водночас він не уточнив кількості загиблих і поранених та не назвав причини займання.

Військова база розташована у східно-центральній частині провінції Альберта, приблизно за 210 км на схід від Едмонтона.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив у соцмережах, що федеральний уряд тісно взаємодіє з владою провінції Альберта та місцевою владою.

За даними перепису населення 2021 року, на базі "Вейнрайт" перебували 1310 військовослужбовців і цивільних працівників. На північ від військового об'єкта розташоване однойменне місто, де проживає близько 6600 осіб.

Муніципальна влада повідомила, що полум'я перекинулося за огорожу бази на прилеглу територію. Водночас евакуацію не оголошували.

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