Треба попросити Зеленського більше бити по датацентрах РФ: прем'єр Литви озвучив рецепт захисту виборів у Європі

Європейським країнам потрібно посилювати боротьбу з російською дезінформацією, щоб захистити демократичні вибори від втручання Кремля. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявичюс запропонував також звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням посилити удари по російських датацентрах, які можуть використовуватися для впливу на громадську думку в Європі.

Про це глава литовського уряду заявив під час Варшавського безпекового форуму, повідомляє Укрінформ. Він наголосив, що підготовка виборів має включати не лише зміцнення оборони, а й захист інформаційного простору від російських маніпуляцій.

Як Європі захистити вибори від російського впливу

За словами Сінкявичюса, наступного року в Європі відбудеться багато виборів, тому країнам уже зараз необхідно готуватися до можливих спроб зовнішнього втручання. Для цього, зокрема, потрібно вкладати кошти в комунікацію з громадянами та протидію дезінформації.

"Якщо ви хочете демократичних виборів без російського впливу, потрібно готуватися та вкладати кошти як у спілкування з громадянами, так і в боротьбу з дезінформацією. Ми маємо захищати наш простір", – зазначив литовський прем'єр.

Він підкреслив, що військових інвестицій недостатньо для захисту Європи. Поряд із закупівлею танків і дронів, а також розвитком кібербезпеки, держави мають приділяти значну увагу протидії інформаційним операціям.

Сінкявичюс зауважив, що Литва вже усвідомила важливість цього напряму та активно вкладає кошти в боротьбу з дезінформацією.

До чого тут датацентри "Яндексу"

Окремо глава литовського уряду звернув увагу на датацентри російської компанії "Яндекс". На його думку, такі ресурси можуть бути одним із каналів впливу на європейців, зокрема через поширення викривленої інформації про події.

"Є чимало каналів, зокрема ті датацентри "Яндексу", які мають можливість впливати на наших громадян і, скажімо так, промивати їм мізки, подаючи те, що відбувається, під іншим кутом зору. Але реальність є реальністю. Росія намагається змінювати наративи про цю реальність", – заявив Сінкявичюс.

Відповідаючи на запитання про те, як захистити європейські вибори від російських гібридних атак, прем'єр запропонував попросити Володимира Зеленського посилити удари по датацентрах на території Росії.

"Я вважаю, що нам слід попросити пана Зеленського завдавати більше ударів по датацентрах у Росії, і це могло б допомогти", – сказав глава литовського уряду.

Нагадаємо, після удару ЗСУ по дата-центру "Яндекса" в Росії виникли масштабні перебої в роботі інтернет-сервісів. Журналіст звернув увагу, що після атаки в соцмережах стало менше поляків, які поширювали негатив щодо українців, однак зауважив, що цей ефект потребує обережної оцінки.

Як писав OBOZ.UA, у ніч на 11 жовтня Сили оборони України атакували третій дата-центр російської компанії "Яндекс" – цього разу у місті Владімір. Після удару на об’єкті спалахнула масштабна пожежа, а роботу центру повністю зупинили.