Травмуються внаслідок зіткнень з будівлями: у Чикаго закликають змінити будівельні норми через масову загибель птахів

Лише за одні вихідні у Чикаго та його передмісті Еванстоні (США, штат Іллінойс) понад 1000 птахів отримали поранення або загинули внаслідок зіткнень із будівлями. У цей час велика кількість птахів пролітала через цей регіон під час осінньої міграції.

У звʼязку з цим знову лунають заклики щодо прийняття нового будівельного регламенту в Чикаго. Про це пише Block Club Chicago.

Що відбувається в Чикаго

Волонтери з Chicago Bird Collision Monitors провели минулі суботу та неділю, обшукуючи центр Чикаго та кампус Північно-Західного університету в Еванстоні. Вони збирали мертвих птахів та рятували поранених.

Інспектори регулярно шукають птахів до сходу сонця під час весняної та осінньої міграції, але в ці вихідні кількість зіткнень була особливо високою, зазначила Дженніфер Белл, волонтерка організації.

Поранених птахів, зібраних волонтерами, доставляють до Центру охорони дикої природи DuPage у Глен-Елліні, де вони можуть пройти лікування та реабілітацію.

Зіткнення птахів з будівлями є поширеним явищем у Чикаго під час їхньої осінньої міграції. Місто та його околиці є важливим пунктом зупинки для птахів, де вони можуть відпочити та підкріпитися під час своїх довгих подорожей, але велика кількість скляних будівель та яскравих вогнів може зробити його особливо небезпечним для них.

"Вони бачать усі ці яскраві вогні, а потім спускаються вниз і стикаються з усім цим склом, між яким їм доводиться намагатися пролітати", – сказала Робін Деттерлайн, голова комітету з адвокації Чиказького орнітологічного товариства та представниця організації Bird Friendly Chicago.

Причому проблема не обмежується лише великими хмарочосами Чикаго. Птахи можуть зіштовхуватися з будівлями будь-якого розміру, особливо коли скло відбиває дерева та іншу рослинність або дає птахам змогу бачити рослини всередині.

Так, у жовтні 2023 року за одну ніч загинуло майже 1000 птахів, зіткнувшись зі скляними вікнами будівлі Lakeside Center у комплексі McCormick Place. Після встановлення віконних конструкцій, безпечних для птахів, кількість зіткнень у McCormick Place зменшилася на 95%.

Захисники птахів стверджують, що такі заходи можуть допомогти запобігти зіткненням птахів із будівлями у майбутньому. Нещодавні інциденти підштовхнули їх поновити зусилля, спрямовані на те, щоб міська рада ухвалила постанову щодо будівництва, безпечного для птахів.

Згідно з запропонованою постановою, при будівництві нових комерційних будівель, великих житлових комплексів та під час певних ремонтних робіт у будівлях необхідно буде використовувати матеріали, безпечні для птахів, такі як спеціальне скло з візерунком та віконні конструкції, що роблять його більш помітним для птахів.

Постанова, внесена депутаткою Марією Гадден, наразі перебуває на розгляді Комітету з питань зонування міської ради, де вона проходить редагування перед можливим голосуванням.

"Птахи мають право мігрувати, жити та літати над нашим містом без зайвої шкоди. Ми завдаємо їм зайвої шкоди, продовжуючи зводити всі ці скляні будівлі", – сказала Белл.

Чикаго на карті. Джерело: Скриншот Google Maps

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