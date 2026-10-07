Трамп знов заявив про наближення припинення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що займається завершенням війни Росії проти України. Тепер американський лідер спробував запевнити американців, що припинення бойових дій вже нібито "наближається".

Одночасно Трамп визнав, що людям це непомітно і у наближенні миру "важко повірити". Про це він сказав під час виступу на відкритті будівництва нової верфі компанії Anduril у Балтиморі.

Що сказав Трамп

"Ми ще не завершили війну Росії та України. Я працюю над цим. Я думав, що вона буде для мене найлегшою. Ми завершили вісім воєн. І ця теж досить скоро зупиниться. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. Хоч у це важко повірити і так не здається, але насправді ми наближаємося (до її кінця)", – сказав він.

Також Трамп заявив, що Штати готові допомогти Росії після випадку легеневої чуми в Іркутській області. Ця заява пролунала на тлі того, що російська влада і МОЗ РФ досі не визнали факт смерті людини від цієї хвороби, озвучивши діагноз "пневмонія невідомої етіології".

Що цікаво – Трамп знає, що в РФ чомусь "називають пневмонією". Так чи так, за словами американського лідера, у США "приділяють цьому питанню пильну увагу".

Інші заяви Трампа

Раніше, у минулий понеділок Дональд Трамп під час своєї промови перед учасниками мітингу в Небрасці припустив, що Іран може захопити такі міста, як Лос-Анджелес чи Сан-Дієго. Тим часом, за його словами, підвищені ціни на газ, які спричинені війною, є "невеликою ціною", щоб забезпечити безпеку світу та США.

Такі заяви лідера США викликали негативну реакцію в громадськості, і Трамп зіткнувся з гострою критикою.

Також 5 жовтня Трамп заявив, що Вашингтон розгляне пропозицію Литви щодо створення постійної американської військової бази на її території.