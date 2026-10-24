Трамп заявив, що займеться Кубою "повертаючись з Ірану"

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву про зовнішню політику Вашингтона щодо Куби. Американський лідер заявив, що Сполучені Штати мають намір переключити увагу на острівну державу одразу після завершення місії в Ірані.

За його словами, до врегулювання ситуації навколо Куби долучиться Державний департамент. Про це Трамп заявив під час заходу на підтримку Республіканської партії, трансляцію якого вів YouTube-канал MAGNO NEWS.

Операція біля кубинських берегів і роль Рубіо

За словами Трампа, американський військовий флот на зворотному шляху з Ірану пройде безпосередньо поблизу кубинської території. Після цього до дипломатичного та політичного врегулювання долучиться Державний департамент. Таким чином президент США натякнув, що крім політичного втручання він не виключає військових операцій проти Куби.

"Ми повернемося з Ірану. Ці прекрасні кораблі пройдуть повз Кубу. Один із них зупиниться приблизно за 50 ярдів від узбережжя. Вони піднімуть руки, а потім ми відправимо туди Марко Рубіо, щоб він довів справу до кінця", – заявив президент США.

Трамп наголосив, що саме державному секретарю належить завершити процес і довести справу до кінця.

Звернення Рубіо до кубинців

Своєю чергою, сам державний секретар США Рубіо прокоментував ситуацію в соціальних мережах. Звертаючись до громадян Куби, які прагнули змін у країні, він заявив, що для них "настав час" діяти.

Глава американської дипломатії розкритикував чинне керівництво острова за корупцію, невиконані обіцянки та привілейоване становище вузького кола осіб.

Як шлях до змін Рубіо запропонував кубинцям пряму взаємодію з американськими спецслужбами, закликавши скористатися можливістю та домагатися змін завдяки конфіденційній співпраці з ЦРУ.

Яка влада на Кубі

На сьогоднішній день Куба залишається соціалістичною державою, де єдиною законною політичною силою є Комуністична партія.

Президент Республіки також є Першим секретарем ЦК Комуністичної партії, що концентрує в його руках як державну, так і партійну владу. Вищим органом державної влади є Національна асамблея народної влади. Депутати обираються на 5 років.

Асамблея обирає зі свого складу Державну раду, яка представляє її між сесіями, а також призначає президента і прем'єр-міністра. На практиці законодавчі ініціативи тісно узгоджуються з курсом Компартії.

У новій редакції конституції 2019 року було підтверджено прихильність до соціалізму, однак уперше було визнано право на приватну власність і відкрито можливості для малого та середнього бізнесу.

Економічна ситуація на Кубі

В останні роки Куба переживає одну з найважчих соціально-економічних криз за всю свою сучасну історію. Фінансова система країни страждає від поєднання жорстких економічних санкцій США, важких наслідків пандемії COVID-19 та хронічної неефективності планової моделі господарювання. Країна зіткнулася з гіперінфляцією, різким знеціненням національної валюти та стрибками цін на базові товари, через що істотна частина населення опинилася за межею бідності.

Справжнім колапсом для острова став гострий енергетичний та продовольчий дефіцит. Постійні віялові відключення електрики, відсутність палива та ліків, а також нестача елементарних продуктів харчування викликають наростаючу соціальну напругу. Це вже вилилося в рідкісні для суворої авторитарної системи масові антиурядові протести та рекордні хвилі міграції, коли сотні тисяч громадян залишають країну, що ставить кубинське керівництво перед безпрецедентними політичними та безпековими викликами.

Куба на карті світу. Джерело: Google maps

Нагадаємо, уряд Куби терміново почав озброювати місцеве населення на тлі масштабного розгортання збройних сил США поблизу берегів острова. Також влада офіційно закликала населення готуватися до "неминучого вторгнення".

Як повідомляв OBOZ.UA, у США офіційно висунули кримінальні обвинувачення колишньому президенту Куби 94-річному Раулю Кастро через збиття двох американських літаків у 1996 році. Американська влада обвинувачує його у вбивстві громадян США та змові з метою їх ліквідації. Обвинувачення Кастро може стати підставою для силових дій.